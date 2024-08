Google Pixel 9: nuove funzionalità IA con Gemini

Gemini è profondamente integrato in Android 14 ed è l’assistente predefinito dei nuovi Pixel 9. Gli utenti possono chiedere informazioni al chatbot su ciò che viene mostrato sullo schermo o avviare una conversazione naturale. Google ha svelato diverse funzionalità che sfruttano il modello di IA generativa.

Pixel Screenshots ricorda vagamente Microsoft Recall (funzionalità rimossa da Windows 11 24H2 per motivi di privacy). A differenza di quest’ultima non effettuata la scansione dell’intero dispositivo, ma cerca solo informazioni all’interno degli screenshot catturati manualmente dall’utente.

How many forgotten screenshots are on your phone? 😬 Pixel Screenshots will help you save, organize and recall them by analyzing the photos to make them searchable. This feature will run on #Pixel9 devices with the help of Gemini Nano and Tensor G4. #MadeByGoogle pic.twitter.com/yXR4sRLTHm

— Google (@Google) August 13, 2024