Google Pixel 9 permetterà di registrare e trascrivere chiamate

Tra pochi giorni, esattamente il prossimo 13 agosto, “big G”terrà uno speciale evento in occasione del quale saranno tolti i veli ai Google Pixel 9, ma nel mentre sono emerse tantissime indiscrezioni riguardo i nuovi smartphone, scheda tecnica completa compresa. Qualche ora fa, poi, è stata diffusa la notizia secondo cui tra le varie funzioni che i dispositivi porteranno in dote vi sarà anche una feature basata sull’intelligenza artificiale che prenderebbe il nome di “Call Notes”.

Google Pixel 9 permetterà di registrare e trascrivere le telefonate

Andando più in dettaglio, si tratterebbe di una feature concepita per registrare e trascrivere le chiamate, e presumibilmente pure per creare dei riassunti, sulla falsariga di quanto già offerto dall’app Registratore dei Google Pixel, la quale funziona senza necessità di una connessione ad Internet. Di conseguenza, non dovrebbe stupire troppo il fatto che il tutto possa essere reso possibile anche con le telefonate.

Inoltre, gli smartphone Google Pixel 8 supportano già una funzione simile, tramite Gemini, il che suggerisce che “Call Notes” potrebbe altresì arrivare sui dispositivi in questione, ma al momento non vi sono ancora informazioni dettagliate a tal riguardo, si tratta soltanto di supposizioni.

Molto probabilmente Google sta lavorando a questa novità per cercare di fronteggiare la concorrenza, più precisamente in risposta alla nuova funzione annunciata da Apple in occasione della WWDC 2024, che farà capolino su iPhone con l’avvento di Apple Intelligence nei mesi a venire e che, appunto, offrirà agli utenti la possibilità di registrare, trascrivere e riassumere le telefonate che vengono effettuate.