Google Pixel 9: RISPARMIA 264€ con questo SUPER SCONTO

È in corso l’offerta di Amazon che propone Pixel 9 al suo prezzo minimo sorico. È lo smartphone Google potenziato dall’intelligenza artificiale, un vero e proprio punto di riferimento all’interno dell’ecosistema Android. Grazie alla promozione di oggi lo puoi acquistare con un risparmio di 264 euro rispetto al listino ufficiale. Tra i punti di forza vale la pena citare anche i 7 anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo, per le funzionalità e per la sicurezza.

Super offerta Amazon per Google Pixel 9

Dalle dimensioni compatte, ha dalla sua specifiche tecniche da top di gamma, per assicurare prestazioni sempre di alto livello. Ecco di seguito quelle più importanti. Per saperne di più ti invitiamo a consultare la scheda del telefono.

Display Actua da 6,3 pollici (OLED, 2424×1080 pixel, 120 Hz);

processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM;

doppia fotocamera posteriore da 50 e 48 megapixel;

selfie camera frontale da 10,5 megapixel;

altoparlanti stereo con audio spaziale e tre microfoni;

moduli NFC e GPS;

batteria da 4.700 mAh con autonomia elevata, ricarica rapida e wireless.

Tutto ciò che devi fare per approfittare dell’offerta è metterlo nel carrello. Non ci sono coupon da attivare: lo sconto di 264 euro sul listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare lo smartphone Google Pixel 9 al prezzo finale di soli 635 euro (invece di 899 euro). Inoltre, hai in omaggio 60 giorni di streaming da Amazon Audible e, se hai l’abbonamento Prime Student attivo ti aspettano altri 50 euro di sconto, portando la spesa finale a 585 euro.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita prevista entro pochi giorni se lo ordini adesso. Non lasciartelo sfuggire.