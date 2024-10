Google Pixel 9a: trapelate le specifiche complete

Il Google Pixel 9a non è stato ancora annunciato in via ufficiale e dovrebbe arrivare sul mercato a marzo prossimo, ma diverse indiscrezioni circolate in Rete sino a questo momento hanno permesso di scoprire in anticipo alcune delle caratteristiche che il dispositivo porterà in dote. A tal riguardo, nelle scorse ore, una nuova fuga di notizie ha fatto luce su quelle che sono le specifiche complete dello smartphone.

Google Pixel 9a: le specifiche complete

Andando più in dettaglio, in base a quanto emerso, il Google Pixel 9a potrebbe sfoggiare un display Actua da 6,3 pollici con un pannello di frequenza di aggiornamento adattivo da 60-120Hz, il quale metterebbe il dispositivo in linea i top di gamma Pixel 9 e 9 Pro in termini di dimensioni dello schermo.

Inoltre, il Pixel 9a dovrebbe misurare 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, rendendolo più grande sotto tutti gli aspetti rispetto al Pixel 9 e al 9 Pro.

Nonostante le sue dimensioni “generose”, il dispositivo avrebbe pesare solo 186 grammi, risultando pertanto un po’ più leggero del Pixel 8a, che pesa 188 grammi. Ciò potrebbe anche stare a significare che Google potrebbe aver optato per il policarbonato invece del vetro per il pannello posteriore del device.

Si apprende poi che il Pixel 9a dovrebbe essere alimentato dal chipset Tensor G4 abbinato a 8 GB di RAM, con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

Per quel che concerne la batteria, lo smartphone dovrebbe averne una da 5.000 mAh, con una ricarica da 18 W per quella cablata e da 7,5 W per quella wireless.

In merito al comparto fotografico, poi, si dice che il Pixel 9a presenti una fotocamera primaria da 48 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 13 MP.

Secondo quanto riferito, Google starebbe altresì pianificando di lasciare il prezzo del Pixel 9a inalterato rispetto a quello del Pixel 8a, cioè 499 dollari e dovrebbero essere proposte nuove opzioni di colore.