Google Pixel 9a un anno dopo: ancora uno smartphone affidabile e performante

Quando passa un po’ di tempo i dispositivi come gli smartphone scendono di prezzo e quindi la domanda che ci si fa è: ne vale ancora la pena? La risposta ovviamente non può essere né sì né no, dipende dallo smartphone. Sicuramente il Google Pixel 9a, che oggi su Amazon lo puoi acquistare a soli 365 euro, invece che 549 euro, non delude.

Avvalendoti di uno sconto del 34% puoi risparmiare la bellezza di 184 euro sul totale e per le sue prestazioni, che sono ancora ottime, ne vale davvero la pena. Risulta uno smartphone equilibrato e performante nonostante sia passato circa un anno dalla sua uscita. In più questa promozione ti permette di pagarlo in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel 9a: passa il tempo ma non le performance

Possiamo dire con assoluta certezza che il Google Pixel 9a resiste alla prova del tempo. Ovviamente ci sono dispositivi più performanti ma a questa cifra ne vale assolutamente la pena. Bello il design, leggero e maneggevole, con un peso di soli 186 grammi e uno spessore di 8,9 mm, con certificazione di grado IP68 per acqua e polvere.

Ha un generoso display p-OLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e quindi risulta perfettamente visibile anche di fronte alla luce del sole. Monta una batteria da 5100 mAh con ricarica cablata da 23 W e ricarica wireless da 7,5 W. A bordo troviamo il sistema operativo Android 15 con il potente processore Tensor G4 di Google e 8 GB di RAM a supporto. Mentre come memoria interna in questa versione ci sono 128 GB che sono più che sufficienti.

Insomma un ottimo prodotto nonostante un anno dall’uscita. Dunque fai il colpaccio, vai ora su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 9a a soli 365 euro, invece che 549 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.