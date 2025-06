Google Pixel: Android 16 e nuove funzionalità

Google ha rilasciato Android 16 per i suoi smartphone Pixel. Contestualmente ha avviato la distribuzione del tradizionale aggiornamento mensile (Pixel Drop) che include diverse novità. Altre funzionalità sono invece compatibili con tutti i dispositivi.

Novità per Google Pixel e altri smartphone

Android 16 può essere installato su Pixel 6/6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7/7 Pro/7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8/8 Pro/8a e Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold/9a. Gli utenti che usano uno smartphone di Google potranno sfruttare alcune funzionalità esclusive dopo aver installato l’aggiornamento di giugno.

La prima novità è Pixel VIPs. Si tratta di un widget dell’app Contatti che permette di rimanere in contatto con gli utenti preferiti. È possibile vedere le ultime chiamate e gli ultimi messaggi ricevuti (solo da Google Messaggi e WhatsApp), la loro posizione (se condivisa) e altre informazioni, come la data del compleanno. Serve almeno un Pixel 6.

Gli utenti possono inoltre generare sticker personalizzati nella GBoard (solo con Pixel 9 in inglese, tedesco e giapponese), digitando una descrizione testuale o caricando una foto. La funzionalità SOS Satellite è disponibile anche in Australia, mentre l’app Recorder può generare riassunti AI in francese e tedesco.

Nell’app Fotocamera sono state aggiunte le istruzioni per ottenere scatti con le varie modalità disponibili. Su Pixel 6 e successivi ci sono i sottotitoli espressivi (solo in inglese in Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia) che descrivono meglio un video. In Google Foto sono stati infine migliorati i suggerimenti AI per modificare le immagini.

Android 16 non include ancora il nuovo design Material 3 Expressive e la modalità desktop simile a Samsung DeX. Queste due novità saranno disponibili con l’aggiornamento di settembre. Gli sviluppatori possono testarle installando Android 16 QPR1 Beta 2.

Altre funzionalità sono disponibili per tutti gli smartphone Android. È possibile personalizzare le chat di gruppo RCS nell’app Messaggi scegliendo nome e icona. L’utente può inoltre disattivare le notifiche indicando una specifica durata.