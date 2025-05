Google Pixel: batteria in tilt dopo l'ultimo aggiornamento di maggio

Come Microsoft con Windows, Google rilascia patch mensili che si concentrano principalmente sulla sicurezza degli smartphone. Nella maggior parte dei casi, queste patch risolvono le vulnerabilità e mettono fine a qualche bug più o meno fastidioso. La patch di maggio non fa eccezione. Distribuita sui Pixel da 6 a 9 e sulle loro varianti, risolve esattamente 28 vulnerabilità e 3 bug. Niente di cui valga la pena parlare in teoria, ma non questa volta.

Basta visitare il sito di social network Reddit o i forum ufficiali di Google, tra gli altri, per rendersi conto dell’entità del danno. Il titolo di un topic aperto il 17 maggio non potrebbe essere più esplicito: “Surriscaldamento e battery drain dopo l’aggiornamento di maggio su Pixel 9 Pro“. Questi due problemi sono stati riscontrati da molti possessori di Pixel da quando hanno installato l’ultima patch di Android.

Un utente ha dichiarato: “Ho acquistato un Pixel 9 ad aprile ed ero molto soddisfatto della durata della batteria. Dopo l’aggiornamento di maggio, la batteria è andata in tilt“. Un altro spiega che il suo “si surriscalda costantemente e la batteria si scarica in modo massiccio“. Per i più sfortunati, la ricarica non funziona più.

Sembra che alcune applicazioni stiano peggiorando la situazione, con Instagram in testa. Secondo le testimonianze, navigare sul social network prosciuga letteralmente la batteria. Non è l’unica spiegazione, perché la stessa cosa accade anche a chi non usa applicazioni di questo tipo.

La soluzione di Google tarda ad arrivare

Vista la marea di feedback, speriamo che Google reagisca rapidamente per correggere il tiro. Negli ultimi mesi, i problemi di batteria sono stati molto comuni sui Pixel. Tra il Pixel 4a reso quasi inutilizzabile dopo un misterioso aggiornamento e la limitazione della velocità di ricarica su tutti i modelli della gamma, c’è molto di cui lamentarsi.