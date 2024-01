Google Pixel Buds A in offerta su Amazon: approfitta dello sconto del 16%

I dispositivi della linea Google Pixel di ultima generazione sono disponibili in sconto su Amazon: oltre al Google Pixel 8 scontato di 100 euro, infatti, ora puoi anche acquistare gli auricolari Google Pixel Buds A ad un prezzo piuttosto interessante. Anziché pagare il prezzo pieno ora spenderai il 16% in meno, uno sconto che porta il dispositivo al minimo storico per un periodo di tempo limitato. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche!

Google Pixel Buds A al minimo storico su Amazon: approfittane!

Gli auricolari Google Pixel Buds A sono caratterizzati da un design ergonomico con arco stabilizzatore e driver dinamici da 12 millimetri progettati per garantire un audio di altissima qualità con qualsiasi contenuto, dai brani musicali ai podcast, passando naturalmente per chiamate e video sui social. L’audio si adatta sempre al luogo in cui ti trovi grazie alla feature Suono adattivo, con cui il volume si regola automaticamente a seconda del rumore circostante.

Non manca poi l’assistente Google integrato, attivabile con “Hey Google” o tenendo premuto l’auricolare per parlare e chiedere informazioni su meteo, leggere le notifiche o anche riprodurre un brano specifico su richiesta. La batteria, poi, può durare fino a 5 ore di ascolto con una carica completa e fino a 24 ore con tutti i cicli di ricarica della custodia.

Questi auricolari scendono quindi da 109,99 euro a 79 euro, un taglio del 16% che permette di acquistare il dispositivo al prezzo più basso di sempre. È anche possibile effettuare il pagamento con 5 rate senza interessi secondo il piano Amazon. La consegna, naturalmente, se sei abbonato a Prime è sempre gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.