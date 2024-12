Google Pixel Buds Pro 2: quando l'AI rende le wearable uniche (-20%)

Audio spettacolare e isolamento puro con un paio di auricolari wireless del calibro delle Google Pixel Buds Pro 2. Da abbinare al tuo smartphone con un tocco solo e da utilizzare tutti i giorni senza mai dover rinunciare alla più piccola funziona. Queste wearable sono speciali in tutto e per tutto, basta notare il loro design per rimanere subito colpiti. Nel caso tu voglia dargli una chance, puoi acquistarle a soli 199€ su Amazon approfittando dello sconto del 20% che rende il prezzo molto più conveniente.

Google Pixel Buds Pro 2, perché acquistare questi auricolari wireless?

Esistono tantissimi modelli sul mercato, ma se vuoi andare sul sicuro e avere alle orecchie un paio di auricolari wireless che offrono delle prestazioni di livello eccellente, con un paio di Google Pixel Buds Pro 2 dalla tua parte non puoi commettere errori.

Sono comodissime, sono in ear e in confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari in silicone affinché tu possa adattare il fitting alle tue esigenze. Una volta trovata la giusta misura, gli auricolari e come se si bloccassero così da rimanere sempre stabili e sicuri per farti muovere in totale sicurezza e senza il terrore di perderne uno o entrambi per strada.

Solo, gli auricolari sono stati progettati con l’intelligenza artificiale per poter offrire un suono intenso e di qualità elevata. Attraverso il chip Tensor A1, Google offre una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto a molti altri modelli. In questo modo puoi isolarti in maniera facile e istantanea così da avere un audio puro a portata di orecchio. Nel caso tu ne abbia bisogno, poi, con la modalità trasparenza la disattivi.

Ma veniamo noi, queste wearable sono intelligenti sotto tutti i punti di vista dal momento che riconoscono quando stai parlando e mettono automaticamente in pausa la riproduzione. E se tutto questo non dovesse bastare, ricorda che hai sempre 30 ore di autonomia dalla tua parte con la custodia di ricarica.

A soli 199€ su Amazon, le Google Pixel Buds Pro 2 sono le wearable da aggiungere al carrello. Approfitta dello sconto del 20% subito.