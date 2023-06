Google Pixel Buds Pro: l'esperienza audio wireless definitiva, in offerta su Amazon

La musica, le call o le semplici telefonate sono diventate parti integranti della nostra vita quotidiana. Che si tratti di fare jogging al mattino, di viaggiare in treno per il lavoro, o semplicemente di rilassarsi a casa, la musica e le comunicazioni audio ci accompagnano ovunque. Abbiamo bisogno quindi, di un dispositivo audio che non solo fornisca un suono di alta qualità, ma che sia anche comodo da indossare e facile da usare. Ecco dove entrano in gioco i Google Pixel Buds Pro.

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari wireless di alta qualità prodotti da Google. Con un design elegante e funzionalità avanzate, questi auricolari sono progettati per offrire un’esperienza audio eccezionale. Ma non si limitano a fornire un suono eccellente. Sono dotati di funzioni come la cancellazione attiva del rumore e la connettività Bluetooth, che li rendono estremamente pratici per l’uso quotidiano.

Inoltre, i Google Pixel Buds Pro sono attualmente disponibili su Amazon a un prezzo scontato del 20%, possono essere tuoi a 144,39€ anziché 176,15€. Questa è un’opportunità eccellente per chi cerca un paio di auricolari wireless di alta qualità a un prezzo ragionevole. Quindi, se stai pensando di acquistare un nuovo paio di auricolari, potresti voler considerare i Google Pixel Buds Pro.

Specifiche tecniche dei Google Pixel Buds Pro

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari wireless che offrono un suono di qualità grazie agli altoparlanti con driver da 11 mm personalizzati e all’equalizzatore del volume. Hanno anche una funzione di cancellazione attiva del rumore. Ma vediamo le specifiche tecniche

Tabella delle specifiche tecniche

Marchio Google Nome modello Pixel Buds Pro Colore Grigio antracite Fattore di forma In-ear Tecnologia di connettività Senza fili Tecnologia di comunicazione wireless Bluetooth Caratteristica speciale Sweatproof Accessori inclusi Custodia con funzione di ricarica wireless, Inserti in tre taglie: piccoli, medi (montati sugli auricolari) e grandi, Auricolari, Guida rapida

Prova Prodotto: Google Pixel Buds Pro

Durante la nostra prova prodotto, i Google Pixel Buds Pro hanno dimostrato di essere un prodotto solido e affidabile. L’installazione iniziale è stata semplice e intuitiva, lo smartphone Android utilizzato per il test ha subito riconosciuto gli auricolari senza ricerca bluetooth facendo partire in automatico l’installazione dell’app dedicata. Una volta connessi, gli auricolari hanno mantenuto una connessione stabile e affidabile, senza alcuna interruzione o perdita di segnale.

Gli altoparlanti con driver da 11 mm progettati su misura offrono un suono potente, conservando tutte le sfumature della musica. La qualità del suono è notevole, l’equalizzazione a 5 bande ti consente di impostare il suono come preferisci facendo emergere tutti i dettagli, regolando i toni quando alzi o abbassi il volume in modo che gli alti, i medi e i bassi siano sempre bilanciati.

L’autonomia totale di ascolto (inclusa custodia con funzione di ricarica) può arrivare fino a 31 ore ed è possibile ricaricare la custodia anche in modalità wireless.

I Google Pixel Buds Pro utilizzano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore chiamata “Silent Seal“. Questa funzione analizza i suoni ambientali e genera un suono opposto per neutralizzarli, creando un ambiente sonoro più pulito, eliminare efficacemente i rumori di fondo, permettendoci di concentrarci sulla musica senza distrazioni. Questa funzione è stata particolarmente utile in ambienti rumorosi, come in un ufficio affollato o in un treno.

Il controllo touch permette di controllare i contenuti multimediali e le chiamate con un tocco, basta scorrere il dito orizzontalmente per regolare il volume, mentre tenendo premuto attiva o disattiva la cancellazione del rumore.

In termini di comfort, i Google Pixel Buds Pro si sono dimostrati eccellenti. Gli inserti flessibili hanno un design modellabile che si adatta alla forma delle orecchie, creando un delicato sigillo che esalta il suono della musica. Gli auricolari sono leggeri e ben bilanciati, e si adattano comodamente all’orecchio. Anche dopo diverse ore di utilizzo, non abbiamo riscontrato alcun fastidio o affaticamento. Inoltre, i sensori incorporati riducono la sensazione di orecchio tappato, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più piacevole.

La funzione di passaggio automatico da un dispositivo all’altro si è rivelata molto pratica, permettendo di ascoltare musica sul laptop e poi rispondere a una chiamata sul telefono senza interruzioni, inclusi iOS e Android. Con l’assistente Google puoi chiedere indicazioni stradali, rispondere a SMS o gestire la musica con la voce, che resta nitida anche se c’è rumore, basta dire Hey Google.

In conclusione, i Google Pixel Buds Pro hanno superato sicuramente la nostra prova con successo. Si sono rivelati un prodotto di alta qualità che offre un suono eccellente, un comfort notevole e una serie di funzioni utili.

Se stai cercando un paio di auricolari wireless affidabili i Google Pixel Buds Pro potrebbero essere la scelta giusta per te.

Domande Frequenti sulle Google Pixel Buds Pro I Google Pixel Buds Pro sono resistenti al sudore? Sì, i Google Pixel Buds Pro sono dotati di una caratteristica speciale “Sweatproof”, che li rende resistenti al sudore. Questo li rende ideali per l’uso durante l’attività fisica. Quali componenti sono inclusi con i Google Pixel Buds Pro? Oltre agli auricolari, nella confezione troverai una custodia con funzione di ricarica wireless e inserti in tre taglie: piccoli, medi (già montati sugli auricolari) e grandi. È inclusa anche una guida rapida per aiutarti a iniziare. I Google Pixel Buds Pro supportano la connessione Bluetooth? Sì, i Google Pixel Buds Pro supportano la connessione Bluetooth. Questo li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet e laptop. Come funziona la funzione di cancellazione del rumore dei Google Pixel Buds Pro? I Google Pixel Buds Pro utilizzano una tecnologia chiamata “Silent Seal” per la cancellazione attiva del rumore. Questa funzione analizza i suoni ambientali e genera un suono opposto per neutralizzarli, creando un ambiente sonoro più pulito. Le Google Pixel Buds Pro possono passare automaticamente da un dispositivo all'altro? Le Google Pixel Buds Pro hanno la capacità di passare automaticamente da un dispositivo compatibile all’altro. Questo può essere particolarmente utile se si utilizzano più dispositivi contemporaneamente, come un laptop e uno smartphone.

