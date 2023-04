Google Pixel Fold: annuncio il 10 maggio?

Il Google I/O 2023 del 10 maggio sarà una delle edizioni più interessanti degli ultimi anni. Oltre alle novità software per gli sviluppatori, l’azienda di Mountain View dovrebbe annunciare almeno tre dispositivi: Google Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7a. Il più atteso è ovviamente lo smartphone pieghevole, del quale CNBC ha pubblicato nuove indiscrezioni.

Google Pixel Fold e altri device

In base ai documenti interni visionati da CNBC, il Google Pixel Fold (nome in codice Felix) avrà un design simile al Samsung Galaxy Fold4, quindi con apertura a libro. Lo schermo esterno ha una diagonale di 5,8 pollici, mentre quello interno sarà da 7,6 pollici. Il peso è leggermente superiore a quello del Galaxy Fold4, ma lo smartphone pieghevole di Google integrerà una batteria di maggiore capacità che offrirà un’autonomia fino a 72 ore.

Il dispositivo sarà resistente all’acqua. Il processore è Tensor G2, lo stesso dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Secondo il noto leaker Roland Quandt, lo smartphone avrà 256/512 GB di storage e cinque fotocamere (tre posteriori, una interna e una esterna). Google offrirà ovviamente versioni ottimizzate delle sue app in modo da sfruttare il nuovo fattore di forma, come già fatto per Samsung.

Secondo le fonti di CNBC, il prezzo base sarà 1.700 dollari (il Galaxy Fold4 costa circa 100 dollari in più). Jon Prosser di FrontPageTech ipotizza che i pre-ordini inizieranno il 10 maggio su Google Store (non è noto in quali paesi), mentre l’arrivo sul mercato è previsto per il 27 giugno.

Il Google Pixel 7a potrà essere acquistato subito il 10 maggio. Si prevede però un incremento di prezzo (almeno 50 dollari) rispetto al Pixel 6a, del quale prenderà il posto. Il Google Pixel Tablet, mostrato all’inizio di ottobre 2022, integrerà il processore Tensor G2 e 8 GB di RAM, secondo le fonti di 9to5Google.