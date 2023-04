Il nuovo Google Pixel 7a potrebbe costare di più

Uno degli smartphone Android che lo scorso anno si sono rivelati capaci di andare oltre le aspettative dei loro stessi produttori (nonché delle previsioni di pubblico e analisti) è senza dubbio Pixel 6a, merito di un comparto hardware di buon livello, di un supporto software garantito direttamente da bigG di un prezzo altamente competitivo: il successore Google Pixel 7a potrebbe perdere quest’ultimo punto di forza, ma per un buon motivo. A riportarlo è un’indiscrezione ritenuta fondata, ma come tale da prendere con le pinze in attesa di conferme o dell’annuncio ufficiale.

Perché il prezzo di Pixel 7a sarà più alto?

La spesa fissata al lancio potrebbe essere pari a 50 dollari in più ovvero 499 dollari al debutto anziché 449 dollari come il modello precedente. L’aumento dell’esborso economico sembra però poter essere giustificato da un boost in termini di prestazione del comparto hardware.

Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore pulsante costituito dal processore Tensor G2 già visto in azione su Pixel 7 e Pixel 7 Pro all’interno del segmento top di gamma. Sul retro, secondo i rumor, troverà posto una doppia fotocamera da 64+13 megapixel, mentre l’intera esperienza ruoterà attorno a un display da 90 Hz. Aggiunto inoltre il supporto alla ricarica wireless chiesto a gran voce dagli utenti.

A quando la data di uscita per Pixel 7a? Le indiscrezioni più accreditate puntano al 10 maggio per l’annuncio e al giorno successivo per l’avvio delle consegne, dunque l’attesa sarebbe ormai quasi giunta agli sgoccioli. Coinciderà con l’edizione 2023 dell’evento Google I/O, da sempre rivolto principalmente alla community di sviluppatori, ma che come da tradizione coinciderà con alcuni annunci interessanti lato consumer. Già trapelate anche le colorazioni prevista ovvero Black, White e Blue, mentre la versione Coral sarà un’esclusiva dello store ufficiale.

