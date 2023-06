Google Pixel: la produzione potrebbe avvenire in India

Sulla falsariga di quanto già fatto da Apple, pure “big G” potrebbe decidere di spostare la produzione dei suoi Google Pixel in India. L’obiettivo è il medesimo dell’azienda della “mela morsicata”, ovvero quello di diversificare il più possibile i rischi ed essere maggiormente indipendente dalla Cina.

Google Pixel prodotti in India

A riferire la notizia è stata la redazione di Bloomberg, informando che allo stato attuale Alphabet avrebbe già contattato alcuni potenziali partner con cui stipulare accordi di collaborazione, tra cui Lava, Dixon e Foxconn e tutti questi hanno avuto accesso agli incentivi governativi per la promozione della produzione locale.

Da tenere presente che nel 2022 Google ha realizzato 9 milioni di smartphone Pixel e che lo spostamento in India potrebbe permettere di incentivare la produzione, oltre che convincere il colosso di Mountain View a portare nel sub continente asiatico la produzione e l’assemblaggio di altri prodotti hardware, tra cui anche gli smart speaker.

Ad ogni modo, l’India sta investendo davvero tanto per cercare di diventare il centro di controllo alternativo alla Cina. Molte delle più importanti aziende tecnologie su scala globale, come la già citata Apple, ma anche Samsung e OPPO, stanno infatti valutando di spostare poco alla volta la propria produzione in terra indiana per evitare rallentamenti in altre terre per cause sanitarie e politiche.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, resta tuttavia da capire come la Cina prenderà questa decisione di Google e quanti anni saranno effettivamente necessari all’azienda per riuscire a lanciare sul mercato il primo Pixel “Made in India”.