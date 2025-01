Google Pixel: notifiche rimosse in sincrono con i dati mobili

Sugli smartphone Google Pixel è possibile ignorare le notifiche su più dispositivi grazie a un’apposita funzione di Android 15 quando questi risulta essere connessi tutti a una rete Wi-Fi. A quanto pare, però, in futuro sarà possibile fare altrettanto anche sfruttando i dati mobili e l’unico requisito richiesto sarà l’utilizzo dello stesso account Google.

Google Pixel: ignorare le notifiche su più dispositivi anche con i dati mobili

Al momento non è ancora chiaro quando la funzione verrà diffusa su larga scala, visto e considerato che si tratterebbe ancora di un work in progress, come si suol dire.

Ad accorgersi della novità, infatti, è stata la redazione di Android Authority, che ha esaminato il codice dell’app Device Connectivity Service, precisamente quello della versione 1.0.687093228_arm64-v8a_release_phone. Dall’analisi emergono delle stringhe collegate a un nuovo interruttore che, appunto, consente di abilitare la sincronizzazione delle notifiche anche mediante reti cellulare.

Chiaramente con la possibilità di sfruttare la funzione tramite connessione dati il consumo della batteria potrebbe risentire, ma si tratta di un piccolo compresso a fronte di una notevole comodità, senza contare che vi sono sicuramente delle funzionalità che richiedono un dispendio energetico maggiore e che sono decisamente ben meno utili.

Da tenere presente che questa è solo una delle tante novità di Android 15 legate alla gestione delle notifiche, tematica su cui Google sembra essere particolarmente concentrata negli ultimi tempi. Il sistema operativo, infatti, dovrebbe implementare anche un’altra nuova funzione per rendere meno invadenti le notifiche nella schermata di blocco. Presumibilmente farà capolino a marzo di quest’anno.