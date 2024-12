Google Pixel: ora gli smartphone si misurano la febbre

Gli smartphone Google Pixel, quelli dalla serie 6 alla recentissima serie 9, ad eccezione di tutti gli “a”, supportano ora una nuova e interessante funzionalità grazie alla quale sono in grado di misurarsi la “febbre”.

Google Pixel: gli smartphone mostrano la temperatura interna

Nelle scorse ore, infatti, è stata aggiornata l’app di sistema Google Troubleshooting, che nella versione 1.0.693922709 include Device temperature, un riquadro con la temperatura del dispositivo stimata in base a più sensori interni.

È sufficiente quindi andare in Impostazioni > Batteria > Diagnostica della batteria e da lì selezionare l’opzione Il telefono è molto caldo, anche se non lo è, in quanto è un modo per forzare la visualizzazione della temperatura.

Se il dispositivo è aggiornato, comparirà quindi un termometro con l’indicazione dei gradi che si aggiorna in tempo reale.

A seconda della temperatura rilevata varia anche il commento al seguito, ovvero: “La temperatura stimata del tuo telefono è inferiore al normale. Potrebbe spegnersi all’improvviso”; “Questa temperatura stimata è tipica dell’uso normale del telefono”; “Il telefono è leggermente caldo, ma è normale durante l’uso. Per evitare ulteriori aumenti di temperatura, la luminosità dello schermo e la velocità di rete potrebbero essere ridotte” / “Il telefono è leggermente caldo, ma è normale durante l’uso. Per evitare ulteriori aumenti di temperatura, la carica è in pausa e la luminosità dello schermo e la velocità di rete potrebbero essere ridotte”; “La temperatura stimata del tuo telefono è più alta del normale. Il telefono cercherà di raffreddarsi limitando temporaneamente le prestazioni e sospendendo alcune funzioni”.

Oltre ai commenti, vengono forniti alcuni consigli relativi a come prendersi cura del dispositivo andando a ottimizzare la temperatura. Per fare un esempio, viene indicato di usare solo custodie e cover pensate specificamente per il dispositivo in uso e di chiudere temporaneamente le app che consumano molta energia, come possono esserlo i giochi.