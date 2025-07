Google Pixel: un bug non fa suonare la sveglia

Gli smartphone Google Pixel non sono assolutamente esenti da bug e la cosa ha cominciato a diventare particolarmente evidente con la serie Pixel 9 e le recenti versioni di Android. Proprio a tal riguardo, nel corso delle ultime sono iniziate ad arrivare diverse segnalazioni riguardo un malfunzionamento legato alla sveglia.

Google Pixel: la sveglia non suon a causa di un bug

Alcuni utenti su Reddit riferiscono infatti che i loro smartphone Google Pixel stanno inviando una notifica indicante che la sveglia non è suonata dopo il momento in cui invece avrebbe dovuto. La notifica avverte che l’allarme non si è attivato a causa di un motivo sconosciuto. Più persone asseriscono che la cosa è accaduta diverse volte, suggerendo che non si tratta solo di un caso. Inoltre, il “misfatto”si è verificato prevalentemente su build di Android stabili.

Alcuni utenti hanno contattato l’assistenza di Google, ma l’azienda avrebbe risposto che non è stata in grado di replicare il problema e pertanto attualmente non sta cercando una soluzione. Chiaramente, se continuano ad arrivare segnalazioni il colosso di Mountain View dovrà inevitabilmente prendere in esame la situazione.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che gli utenti in possesso di uno smartphone Google Pixel si lamentano delle sveglie. Ad esempio, gli utilizzatori del Pixel 9 hanno segnalato il verificarsi di un problema simile a marzo scorso e in tal caso le sveglie si disattivavano da sole. Questa volta, però, sembra che un errore di sistema stia impedendo all’allarme di entrare in azione.