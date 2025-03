I Google Pixel hanno un problema con la sveglia

Molte persone sono solite utilizzare il proprio smartphone anche come sveglia, ragion per cui un problema con questa funzione potrebbe costituire un vero e proprio disagio… proprio come sta accadendo negli ultimi giorni con i Google Pixel.

Google Pixel: problemi con le sveglie

Andando maggiormente in dettaglio, nell’ultima settimana, un cospicuo numero di proprietari di Google Pixel, in special modo i possessori della serie Pixel 9, ha segnalato problemi con le sveglie che non si attivano quando previsto e addirittura in alcuni casi vengono direttamente cancellate.

C’è chi racconta di aver perso riunioni importanti o di essere arrivato in ritardo al lavoro perché le sveglie programmate non hanno funzionato. In molti casi, gli utenti hanno scoperto che tutte le loro sveglie programmate erano state automaticamente disattivate.

Alcuni ipotizzano che il responsabile di tutto ciò possa essere Gemini, l’assistente AI di Google. La teoria è sostenuta dal fatto che chiedere a Gemini di disattivare un timer in corso potrebbe far sì che l’assistente spenga anche tutte le sveglie impostate, ma per il momento mancano ancora le conferme ufficiali.

Un’altra ipotesi è che il problema sia legato all’app Orologio in sé, visto e considerato che in passato ci sono state difficoltà simili. Non è la prima volta che gli utenti Pixel affrontano bug strani relativamente alle sveglie: ad esempio, ad aprile 2022, un bug aveva portato alla modifica involontaria di suonerie, sveglie e suoni di notifica.

Sicuramente nei prossimi giorni sarà possibile saperne di più e “big G” provvederà a porre fine alla problematica, ma sino a quel momento è preferibile non fare affidamento sulla sveglia dei Google Pixel.