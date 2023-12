Google Pixel Watch 2 è in SCONTO su Amazon!

L’ottimo Google Pixel Watch 2 è l’ultimissimo smartwatch rilasciato dalla “grande G”. Dotato di un sacco di funzionalità esclusivo, questo orologio smart crolla da un prezzo originale di 399,00€ ad appena 349,00€: ben 50,00€ in meno!

Google Pixel Watch 2: tutte le caratteristiche dello smartwatch

Con una vasta gamma di funzioni avanzate per il monitoraggio del benessere e della sicurezza, il Pixel Watch 2 si propone come il tuo compagno ideale per mantenere sotto controllo sia il tuo stato fisico che l’ambiente circostante. Il nuovo sensore, combinato con l’intelligenza artificiale di Google, offre un monitoraggio accurato del battito cardiaco, fornendo dati dettagliati per ottimizzare la tua forma fisica e il tuo benessere generale.

La funzione “Risposta del corpo” sviluppata da Fitbit, analizza il battito cardiaco, la temperatura e il movimento, identificando potenziali segnali di stress. Pixel Watch 2 si pone così come un alleato prezioso nel rilevare e affrontare situazioni di stress potenzialmente dannose.

Il sensore integrato per il monitoraggio della temperatura è in grado di rilevare variazioni significative, offrendo informazioni utili legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere. Con l’app ECG, puoi valutare il ritmo cardiaco e ricevere notifiche in caso di irregolarità. Inoltre, Pixel Watch 2 è dotato di una funzione di rilevamento cadute, che, in caso di incidente, può contattare automaticamente i servizi di emergenza se non riceve una tua risposta.

La sicurezza è al primo posto con il Pixel Watch 2: grazie alla funzione di SOS emergenze, puoi avvisare rapidamente i tuoi contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento se ti senti in pericolo. La modalità di posizionamento in caso di emergenza ti consente di impostare un timer prima di lasciare la tua abitazione, e se non rispondi, Pixel Watch 2 invierà la tua posizione ai tuoi contatti più stretti

Fai subito tuo Google Pixel Watch 2 a soli 349,00€: ben 50,00€ in meno rispetto al prezzo di listino!

