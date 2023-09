Google Pixel Watch 2: funzionalità e video promo

Dopo i leak sui Pixel 8 è il turno del nuovo smartwatch. Il sito 91mobiles ha ricevuto da Kamila Wojciechowska alcuni documenti e un video che svelano il design e le principali funzionalità del Pixel Watch 2. Google ha programmato un evento per il prossimo 4 ottobre, ma ormai si conosce quasi tutti sui nuovi dispositivi.

Pixel Watch 2: nuove funzionalità

Il Google Pixel Watch 2 è praticamente identico al primo modello. Non sembrano esserci differenze estetiche, ma ci sono diverse novità hardware e software. Osservando la parte posteriore si notano i nuovi sensori disposti in cerchio. Oltre a quelli per l’elettrocardiogramma (migliori rispetto al Pixel Watch) ci sono sensori che rilevano l’attività elettrodermica.

Google ha inoltre usato la tecnologia di Fitbit per rilevare il livello di stress e quindi suggerire esercizi di respirazione o una camminata. L’orologio può rilevare fino a sette tipi di allenamento, tra cui corse e ciclismo, quindi l’avvio e lo stop sono automatici.

È stata anche migliorata la funzionalità Safety Check. Se l’utente non risponde al messaggio entro un tempo prefissato, lo smartwatch invierà la posizione geografica ai contatti di emergenza. La batteria è la stessa del Pixel Watch, ma Google promette un’autonomia fino a 24 ore con display attivo. La ricarica completa avviene in 75 minuti.

Gli utenti statunitensi che ordinano un Pixel 8 Pro riceveranno il Pixel Watch 2 in regalo. Il Pixel Watch non è disponibile sul Google Store italiano, ma può essere acquistato su Amazon. Quindi lo stesso canale di vendita dovrebbe essere usato per il nuovo modello.