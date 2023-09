Pixel Watch: Google non è in grado di riparare i display

Riparare i componenti elettronici di smartphone, tablet, smartwatch ecc. rappresenta sempre una sfida di un certo livello per i produttori. Più il dispositivo di riferimento è piccolo, più il grado di difficoltà nel riuscire perfettamente nell’impresa aumenta. Sarà probabilmente questo il motivo per il quale, ora come ora, Google non è in grado di riparare i display di Pixel Watch.

Google non ripara i Pixel Watch

Il colosso di Mountain View ha infatti confermato alla redazione di The Verge che attualmente non esistono dei sistemi effettivi per riparare un Pixel Watch con display rotto.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente riferito da un portavoce di Google al riguardo.

In questo momento, non abbiamo alcuna opzione di riparazione per il display di Google Pixel Watch. Se il tuo orologio è danneggiato, puoi contattare il team di assistenza clienti del Google Pixel Watch per verificare le tue opzioni di sostituzione.

L’unico sistema per ovviare ad un eventuale rottura dello schermo dello smartwatch di Google è pertanto quello di farsi sostituire il dispositivo in toto, nel caso in cui sia ancora abilitata la garanzia, ovviamente.

Tutto ciò nonostante il fatto che una riparazione sarebbe tecnicamente possibile. Il team di iFixit, esperto in tal ambito, ha infatti osservato durante il processo di smontaggio dello smarwatch che mentre lo schermo non è facilmente accessibile, l’orologio in generale si presenta come non particolarmente complesso da riparare, ma non è chiaro dove un utente possa reperire delle parti di ricambio, in special modo in virtù del fatto che “big G” non offre appunto delle opzioni per la riparazione del dispositivo.

La speranza è quella che con l’avvento del Pixel Watch 2, che verrà annunciato il 4 ottobre prossimo, lo scenario possa cambiare.

