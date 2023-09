Google Pixel 8: nuovo leak con specifiche e video

Dopo quelli di Apple, Amazon e Microsoft, il prossimo evento hardware è previsto il 4 ottobre. È stato organizzato da Google per annunciare i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, insieme al Pixel Watch 2. Tuttavia, l’ennesimo leak con video promozionale e specifiche delle fotocamere ha ormai eliminato ogni effetto sorpresa.

Pixel 8: specifiche e funzionalità delle fotocamere

All’inizio di settembre, Google aveva pubblicato i primi video ufficiali che mostrano il design dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Un nuovo video, fornito al sito 91mobiles dalla leaker Kamila Wojciechowska, svela le funzionalità delle fotocamere che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Alcune sono già disponibili con i precedenti smartphone della serie, tra cui Night Sight, Astrophotography, Super Res Zoom, Real Tone e modalità macro. Una novità è Magic Editor, versione potenziata di Magic Eraser. L’utente può, ad esempio, spostare un soggetto nelle immagini, eliminare oggetti sullo sfondo e cambiare il colore del cielo.

Un’altra funzionalità permette di scattare tre foto, selezionare quelle in cui i soggetti guardano la fotocamera e ottenere l’immagine finale. Per i video è disponibile Audio Eraser che consente di eliminare il rumore di fondo. I nuovi Pixel 8 offrono inoltre controlli manuali tipici di una DSLR, come sensibilità ISO, messa a fuoco e velocità dell’otturatore.

La leaker ha pubblicato su X le specifiche complete delle fotocamere. Il Pixel 8 ha due fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel (standard e ultra grandangolare), mentre il Pixel 8 Pro ha tre fotocamere posteriori da 50, 48 e 48 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 5x). Entrambi hanno una fotocamera frontale da 10,5 megapixel.