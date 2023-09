Google pubblica i video dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Dopo l’immagine pubblicata sullo store e il modello 3D inserito nel Pixel Simulator (per errore?), Google ha svelato ufficialmente i Pixel 8 e Pixel 8 Pro con due video su YouTube. Nel secondo video ci sono anche il Pixel Watch 2 e gli auricolari Pixel Buds Pro.

Video ufficiali dei dispositivi Google

I nuovi prodotti di Google verranno annunciati il prossimo 4 ottobre durante l’evento organizzato a New York. Nel primo video si possono vedere i Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Si notano ovviamente le diverse dimensioni. Il Pixel 8 dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,17 pollici, mentre il Pixel 8 Pro dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,7 pollici.

Sul retro di entrambi i modelli c’è ancora la fascia orizzontale che include le fotocamere, ma sono evidenti le differenze rispetto agli attuali Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Innanzitutto, l’apertura in corrispondenza delle lenti è più larga. Ciò indica la presenza di ottiche migliori abbinate a sensori più grandi, probabilmente da 50, 64 e 48 megapixel (quest’ultimo solo sul modello Pro).

Le novità principali sono visibili sul retro del Pixel 8 Pro. Invece di due aperture separate c’è una singola apertura per le tre fotocamere. Sotto il flash LED si nota il sensore di temperatura. Nel secondo video ci sono invece il Pixel Watch 2 e i nuovi auricolari Pixel Buds Pro.

Sul Google Store degli Stati Uniti è già online una “landing page” che mostra i due smartphone e lo smartwatch.

La pagina non è presente sullo store italiano. Non è chiaro se verrà pubblicata nei prossimi giorni o se l’assenza della pagina indica che i nuovi smartphone non arriveranno in Italia.