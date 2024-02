Google Pixel Watch 2, lo smartwatch più bello ad un SUPER prezzo

Tra i tanti smartwatch prodotti ultimamente, il Google Pixel Watch 2 è sicuramente il più apprezzato per il design minimale. Oggi, grazie ad una promozione attiva su Amazon, puoi acquistare questo smartwatch soli 299,90€. Un’occasione da non farsi scappare, in modo assoluto se si è poi proprietari di uno smartphone Google Pixel.

Google Pixel Watch 2, utile e bellissimo

Il Pixel Watch 2 è primo nel suo genere, come precedentemente accennato, per il suo design assolutamente minimale e molto curato, con una cassa circolare che ospita un display AMOLED da 1,2 pollici. La risoluzione di 450 x 450 pixel garantisce infatti un’ottima esperienza di visualizzazione, ottimale in ogni condizione di luce. Grazie al suo processore avanzato, il Qualcomm 5100, ed ai 2 GB RAM, lo smartwatch offre prestazioni fluide e rapide, permettendo di navigare tra le applicazioni con estrema facilità.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo indossabile è l’ampia gamma di funzionalità legate al fitness ed alla salute. Con il Pixel Watch 2, monitorare la propria attività fisica diventa infatti molto semplice ed intuitivo, grazie ai sensori di alta precisione per il rilevamento del battito cardiaco, il conteggio dei passi ed il monitoraggio del sonno.

Inoltre, è resistente all’acqua fino a 5 ATM, rendendolo utile anche per delle attività nell’acqua. La batteria, come tutti gli smartwatch di questo, garantisce fino a 24 ore di utilizzo con una singola carica.



