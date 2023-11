Google Pixel Watch 2 in SCONTO per il Black Friday

Il nuovo smartwatch di Google, il modello Pixel Watch 2, è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva l’offerta in corso: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito, prima di un eventuale sold out.

Black Friday: offerta su Google Pixel Watch 2

Si tratta della versione Wi-Fi dell’orologio di bigG potenziato dall’intelligenza artificiale, compatibile con tutti gli smartphone Android e che integra il meglio della tecnologia sviluppata da Fitbit per il monitoraggio della salute (con parametri biometrici come frequenza del battito cardiaco, livello di stress, qualità del sonno ecc.) e dell’attività fisica. C’è anche un sensore integrato che rileva in modo tempestivo le variazioni della temperatura. Per saperne di più in merito a caratteristiche e funzionalità, dai uno sguardo alla scheda del prodotto. Qui sotto il design.

È possibile scegliere tra diverse colorazioni, eccole: Azzurro, Grigio creta, Grigio verde e Nero. Il prezzo finale non cambia, grazie allo sconto applicato in automatico è sempre di 349 euro. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con la consegna gratuita a domicilio assicurata in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.