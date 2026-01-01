 Google Pixel Watch 3 a METÀ PREZZO oggi su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Pixel Watch 3 a METÀ PREZZO oggi su Amazon

Oggi solo ed esclusivamente su Amazon il Google Pixel Watch 3 è crollato a metà prezzo: da acquistare immediatamente prima che finisca.
Google Pixel Watch 3 a METÀ PREZZO oggi su Amazon
Tecnologia Mobile
Oggi solo ed esclusivamente su Amazon il Google Pixel Watch 3 è crollato a metà prezzo: da acquistare immediatamente prima che finisca.

Sembra un sogno e invece è realtà. Su Amazon, proprio in questo momento, il Google Pixel Watch 3 è in offerta speciale a metà prezzo. Acquistalo subito a soli 219,96 euro, invece di 449 euro. Potrai decidere di pagarlo anche in comode rate a tasso zero con Cofidis se vuoi. Ciò che è importante è aggiudicartelo prima che finisca la promozione. Perché questo è un orologio smart davvero pazzesco e unico.

Acquista ora il Pixel Watch 3 45mm

Con il 51% di sconto, il Pixel Watch 3 è un vero e proprio regalo. La bellissima cassa da 45 millimetri nell’elegante colorazione nero opaco è semplicemente pazzesca. Le sue dimensioni garantiscono un display davvero efficiente per vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni che ti servono, indipendentemente da quello che stai facendo. La quasi assenza di cornici permette allo schermo di approfittare bene della superficie.

Ora è super luminoso e grande. Migliorato anche in fluidità e reattività, il Google Pixel Watch 3 è davvero speciale. Accedi in modo agevole a dati e statistiche grazie al display con tecnologia Actua. I colori sono vivaci e i dettagli perfetti. Inoltre, potrai sfruttare questo smartwatch per allenarti al massimo e ricevere anche consigli in tempo reale e monitoraggio avanzato della corsa. Niente male vero?

Google Pixel Watch 3 (45 mm) - Cassa nero opaco - Cinturino nero ossidiana - Wi-Fi

Google Pixel Watch 3 (45 mm) – Cassa nero opaco – Cinturino nero ossidiana – Wi-Fi

208,96449,00€-51%
Vedi l’offerta

Potrai creare il tuo programma di corsa ideale. Scegli riscaldamento, defaticamento, intervalli e target per andatura e frequenza cardiaca. Potrai visualizzare tutti gli allenamenti salvati sull’orologio per migliorare i tuoi obiettivi. Grazie a Google AI ottieni in tempo reale consigli personalizzati direttamente al polso sulla base delle corse precedenti e sui valori di recupero. Insomma, un vero e proprio personal trainer.

{title}

Acquista ora il Pixel Watch 3 45mm

I sensori professionali monitorano costantemente i parametri della tua salute come battito cardiaco, ossigeno nel sangue e altro ancora. Non perdere altro tempo! Sfrutta ora Amazon per acquistare il Google Pixel Watch 3 a soli 219,96 euro, invece di 449 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fino al 50% di sconto sullo store ufficiale Dyson di eBay

Fino al 50% di sconto sullo store ufficiale Dyson di eBay
5 offerte da non perdere oggi su eBay

5 offerte da non perdere oggi su eBay
OFFERTE DI INIZIO ANNO: scopri tutti i prodotti da 1 a 10€ su Amazon

OFFERTE DI INIZIO ANNO: scopri tutti i prodotti da 1 a 10€ su Amazon
Telecamere e Fotocamere in offerta su Amazon il 1° gennaio 2026

Telecamere e Fotocamere in offerta su Amazon il 1° gennaio 2026
Fino al 50% di sconto sullo store ufficiale Dyson di eBay

Fino al 50% di sconto sullo store ufficiale Dyson di eBay
5 offerte da non perdere oggi su eBay

5 offerte da non perdere oggi su eBay
OFFERTE DI INIZIO ANNO: scopri tutti i prodotti da 1 a 10€ su Amazon

OFFERTE DI INIZIO ANNO: scopri tutti i prodotti da 1 a 10€ su Amazon
Telecamere e Fotocamere in offerta su Amazon il 1° gennaio 2026

Telecamere e Fotocamere in offerta su Amazon il 1° gennaio 2026
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 gen 2026
Link copiato negli appunti