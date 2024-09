Google Pixel Watch 3: tre anni di aggiornamenti per Wear OS

Lo scorso mese, Google ha tolto i veli ai nuovi smartphone della gamma Pixel 9 e insieme ad essi ha debuttato pure il Google Pixel Watch 3, in due versioni con cassa da 45 mm e da 41 mm in alluminio e con sistema operativo Wear OS 5.0, oltre che gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Le spedizioni dei device non sono ancora state avviate, ma Google ha già svelato la durata degli aggiornamenti software relativamente al suo smartwatch.

Google Pixel Watch 3: aggiornamenti assicurati per tre anni

In un documento di supporto ufficiale, “big G” ha affermato che il Pixel Watch 3 è idoneo a ricevere tre anni di aggiornamenti per Wear OS dopo il suo lancio. Più precisamente, riprendendo testualmente quanto riferito dal colosso di Mountain View, per il Pixel Watch 3 è assicurata la ricezione degli update “per almeno tre anni da quando il dispositivo è diventato disponibile per la prima volta sul Google Store negli Stati Uniti”.

Google ha altresì sottolineato che i tre anni di aggiornamenti software includono aggiornamenti di sicurezza, interruzioni di funzionalità e altri aggiornamenti.

Da tenere presente che nel mentre il Pixel Watch 2 continuerà a ricevere aggiornamenti fino a ottobre 2026. È interessante notare che Google ha fissato l’ultimo mese come ottobre per il Pixel Watch 3, anche se il dispositivo è stato lanciato alcuni mesi prima rispetto al Pixel Watch 2.

Per la serie Pixel 9, invece, Google ha promesso sette anni di aggiornamenti software, vale a dire fino ad agosto 2031, anche se Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold non verranno lanciati fino al 4 settembre.