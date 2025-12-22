Il Google Pixel Watch 4 è in offerta a prezzo regalo su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch da mettere al polso questa offerta potrebbe fare proprio al caso tuo! Su Amazon, in questo istante, è andando in offerta a un prezzo regalo, il nuovissimo Google Pixel Watch 4. Si tratta di un vero e proprio top di gamma, ora con cassa da 45 millimetri. Proprio la versione in promozione. Acquistalo adesso a soli 329 euro, invece di 449 euro!

Si tratta di un’occasione imperdibile proprio perché unisce una qualità assurda a un prezzo al dir poco imperdibile. È l’orologio smart perfetto per chi cerca l’essenziale fatto alla perfezione. Questo gioiellino si concentra infatti sulla sostanza. È stato realizzato con materiali resistenti e un design senza cornici per sfruttare tutta la superficie del display per contenuti e informazioni accessibili.

I sensori professionali sono in grado di monitorare salute, allenamento e stato d’animo tutto il giorno e anche la notte. È in grado di monitorare la tua frequenza cardiaca e avvistarti nel caso il tuo battito cardiaco sia troppo elevato o basso in base ai parametri salutari. Inoltre, è anche in grado di dirti se hai riposato bene oppure no grazie all’analisi precisa del tuo sonno.

Il Google Pixel Watch 4 è anche un orologio intelligente. Al suo interno troviamo l’assistente virtuale Gemini, una botta di intelligenza artificiale, attivabile direttamente dal polso. Questo è eccezionalmente comodo e pratico, perché puoi servirtene in qualsiasi momento, anche quando non hai il tuo smartphone a portata di mano o semplicemente non hai voglia di prenderlo, sbloccarlo e attivare Gemini.

La cassa in alluminio è super resistente proprio come il vetro del display. Lo indossi e non ti preoccupi più di nulla perché è uno smartwatch pensato e creato per accompagnarti nella tua quotidianità. Integralo con Fitbit Premium per 6 mesi gratis e sfrutta un allenamento personalizzato e sempre monitorato.

Grazie al rilevamento di assenza di battito, il Google Pixel Watch 4 ti salva la vita chiamando i servizi di emergenza quando non sente più il tuo battito cardiaco. Acquistalo adesso a soli 329 euro, invece di 449 euro! Potrai pagarlo in 5 rate a tasso zero.