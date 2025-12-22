 Il Google Pixel Watch 4 è in offerta a prezzo regalo su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il Google Pixel Watch 4 è in offerta a prezzo regalo su Amazon

Perché dovresti acquistare ora il Google Pixel Watch 4? Su Amazon è in offerta a un prezzo regalo e la sua tecnologia è davvero spaziale.
Il Google Pixel Watch 4 è in offerta a prezzo regalo su Amazon
Tecnologia Mobile
Perché dovresti acquistare ora il Google Pixel Watch 4? Su Amazon è in offerta a un prezzo regalo e la sua tecnologia è davvero spaziale.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch da mettere al polso questa offerta potrebbe fare proprio al caso tuo! Su Amazon, in questo istante, è andando in offerta a un prezzo regalo, il nuovissimo Google Pixel Watch 4. Si tratta di un vero e proprio top di gamma, ora con cassa da 45 millimetri. Proprio la versione in promozione. Acquistalo adesso a soli 329 euro, invece di 449 euro!

Acquista il Pixel Watch 4

Si tratta di un’occasione imperdibile proprio perché unisce una qualità assurda a un prezzo al dir poco imperdibile. È l’orologio smart perfetto per chi cerca l’essenziale fatto alla perfezione. Questo gioiellino si concentra infatti sulla sostanza. È stato realizzato con materiali resistenti e un design senza cornici per sfruttare tutta la superficie del display per contenuti e informazioni accessibili.

I sensori professionali sono in grado di monitorare salute, allenamento e stato d’animo tutto il giorno e anche la notte. È in grado di monitorare la tua frequenza cardiaca e avvistarti nel caso il tuo battito cardiaco sia troppo elevato o basso in base ai parametri salutari. Inoltre, è anche in grado di dirti se hai riposato bene oppure no grazie all’analisi precisa del tuo sonno.

Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio grigio argento - Cinturino sportivo grigio argento - Wi-Fi

Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio grigio argento – Cinturino sportivo grigio argento – Wi-Fi

329,00449,00€-27%
Vedi l’offerta

Il Google Pixel Watch 4 è anche un orologio intelligente. Al suo interno troviamo l’assistente virtuale Gemini, una botta di intelligenza artificiale, attivabile direttamente dal polso. Questo è eccezionalmente comodo e pratico, perché puoi servirtene in qualsiasi momento, anche quando non hai il tuo smartphone a portata di mano o semplicemente non hai voglia di prenderlo, sbloccarlo e attivare Gemini.

Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio grigio argento - Cinturino sportivo grigio argento - Wi-Fi

Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio grigio argento – Cinturino sportivo grigio argento – Wi-Fi

329,00449,00€-27%
Vedi l’offerta

La cassa in alluminio è super resistente proprio come il vetro del display. Lo indossi e non ti preoccupi più di nulla perché è uno smartwatch pensato e creato per accompagnarti nella tua quotidianità. Integralo con Fitbit Premium per 6 mesi gratis e sfrutta un allenamento personalizzato e sempre monitorato.

{title}

Acquista il Pixel Watch 4

Grazie al rilevamento di assenza di battito, il Google Pixel Watch 4 ti salva la vita chiamando i servizi di emergenza quando non sente più il tuo battito cardiaco. Acquistalo adesso a soli 329 euro, invece di 449 euro! Potrai pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

CES 2026: la tastiera wireless Lenovo che si ricarica da sola

CES 2026: la tastiera wireless Lenovo che si ricarica da sola
Blackout paralizza le self-driving car Waymo: KO a SF

Blackout paralizza le self-driving car Waymo: KO a SF
Crisi della RAM fino al 2027: smartphone e PC costeranno di più

Crisi della RAM fino al 2027: smartphone e PC costeranno di più
Lenovo Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026

Lenovo Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026
CES 2026: la tastiera wireless Lenovo che si ricarica da sola

CES 2026: la tastiera wireless Lenovo che si ricarica da sola
Blackout paralizza le self-driving car Waymo: KO a SF

Blackout paralizza le self-driving car Waymo: KO a SF
Crisi della RAM fino al 2027: smartphone e PC costeranno di più

Crisi della RAM fino al 2027: smartphone e PC costeranno di più
Lenovo Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026

Lenovo Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 dic 2025
Link copiato negli appunti