Google Pixel Watch: eccolo nelle prime foto di un prototipo...abbandonato

Il portale AndroidCentral.com ha pubblicato quelle che potrebbero essere le prime foto esclusive del prototipo finale di Pixel Watch.

Il primo smartwatch di Google sembra ormai essere sempre più vicino alla presentazione e le immagini trapelate “confermano” di fatto le molte voci trapelate nei mesi scorsi. Questa unità di Pixel Watch è stata apparentemente lasciata e trovata in un ristorante negli Stati Uniti, ricordando un po’ un episodio simile accaduto anni fa con iPhone 4.

Pixel Watch: il mistero del prototipo abbandonato e cosa emerge dalle prime foto

La fonte di Android Central, che è rimasta anonima per ovvi motivi, ha spiegato che l’orologio potrebbe essere un modello di test per il team interno di Pixel ed è stato letteralmente trovato in un ristorante.

Prendendo per buone le immagini, Pixel Watch si presenta esattamente come ce lo aspettavamo grazie ai vari render di queste settimane. Un design minimalista, con uno schermo praticamente privo di cornice e una scocca di colore nero. Accanto alla corona trovano posto due pulsanti, anche questo un dettaglio anticipato dalle indiscrezioni.

Il cinturino pare sia prodotto da Google stessa e ricorda le soluzioni sportive offerte dagli Apple Watch: possiamo quindi aspettarci numerose colorazioni nei mesi a venire. L’attacco sembra avvenire direttamente alla cassa dell’orologio, con la ricarica posta sulla parte posteriore. Non è ancora noto se verrà supportata la ricarica wireless.

Parlando di materiali, la fonte descrive la scocca di Pixel Watch come un simil metallo ricoperto dal vetro. Sul funzionamento software, invece, non ha purtroppo nulla da dire. Nonostante abbia provato ad accenderlo, lo smartwatch resta fermo al logo di avvio, segno che non era evidentemente installato alcun sistema operativo.

In ogni caso, secondo le ultime voci di corridoio, il device dovrebbe montare l’ultima versione di Wear OS 3 sviluppata in collaborazione con Samsung. Infine, nella scatola trovata dalla fonte insieme all’orologio, viene indicato che il modello è destinato soltanto ai test e allo sviluppo interni.

La presentazione di Pixel Watch è attesa per il Google I/O che si terrà nel mese di maggio. Il lancio dovrebbe avvenire in concomitanza con il debutto della serie Pixel 7.