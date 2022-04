Google Pixel Watch potrebbe puntare su una forte autonomia

Mentre ci avviciniamo sempre di più alla presentazione ufficiale, alcune fonti vicine a 9to5Google.com hanno svelato ulteriori dettagli su Pixel Watch, il primo smartwatch della grande G.

Sembra infatti che il dispositivo indossabile monterà una batteria da 300mAh e offrirà anche la connettività cellulare. Un equipaggiamento hardware del genere potrebbe garantire, sulla carta, un’ottima autonomia.

Google Pixel Watch: cosa aspettarsi da una batteria così

È 9to5Google.com a cercare subito un paragone con proposte simili. Il Samsung Galaxy Watch 4 monta una batteria da 247mAh e offre in teoria un’autonomia di circa 40 ore con Wear OS 3, lo stesso sistema operativo che monterà Pixel Watch. Ovviamente, il dato sull’autonomia è fortemente soggettivo e dipende dall’uso che se ne fa, ma lo smartwatch di Google, se le indiscrezioni sono confermate, ha ottime potenzialità per non deludere da questo punto di vista.

Altri confronti possono sorgere con il Fossil Gen 6, con una batteria da 300mAh, o con lo Skagen Falster Gen 6: in entrambi i casi, la longevità sulle 24 ore è generalmente assicurata.

Non bisogna dimenticare del resto di vedere quali saranno le indicazioni ufficiali da parte di Google. Inoltre, trattandosi di un dispositivo first party, è lecito attendersi ulteriori ottimizzazioni al software al fine di massimizzare al meglio l’autonomia. Da considerare poi un altro fattore: ad oggi non sappiamo ancora se Pixel Watch supporterà la ricarica rapida o se sarà compatibile con la tecnologia Qi, come le proposte Samsung e Apple.

Tutte risposte che dovremmo finalmente avere a breve. I rumor sono concordi nel sostenere che il teatro di debutto del device indossabile è previsto per il prossimo Google I/O, che si terrà nel mese di maggio.