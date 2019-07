Il mese scorso il gruppo di Mountain View ha confermato l’intenzione di portare sul mercato Google Pixelbook 2, evoluzione del laptop con sistema operativo Chrome OS presentato ormai quasi due anni fa. L’annuncio potrebbe arrivare entro l’autunno, forse in concomitanza con quello dei telefoni top di gamma della linea Pixel 4 atteso per il mese di ottobre che andranno a definire un nuovo standard di riferimento all’interno dell’ecosistema Android.

Google Pixelbook 2 con Chrome OS

Nuovi indizi in merito al prodotto sono stati scovati nell’archivio della Federal Communications Commission statunitense, firmati da Quanta. L’azienda è la stessa che già si è occupata di assemblare la prima generazione del dispositivo per conto di Google. Un’altra prova è quella che vede i documenti redatti con lo stesso font utilizzato per quelli relativi ai Pixel. C’è solo un po’ di confusione per quanto riguarda l’ID assegnato dalla FCC per l’inclusione nel proprio database: HFSG021A, più simile a quello degli smartphone (G020A per il Pixel 3a) che non a quello del primo Pixelbook (HFSC0A).

Il nuovo modello, già protagonista di alcune voci di corridoio e identificato internamente con il codename Atlas, dovrebbe integrare un display con risoluzione fino a 4K e altre specifiche tecniche di fascia alta per la linea Chromebook. Nulla sarà lasciato al caso nemmeno in termini di design, con bordi ridotti a circondare il pannello, ancora una volta presumibilmente girevole fino a 360 gradi così da offrire un’elevata versatilità e diverse modalità di utilizzo. Sul resto delle caratteristiche al momento ancora tutto tace.

Ricordiamo che il dispositivo Pixelbook non è mai giunto in via ufficiale in Italia attraverso lo store di bigG, ma può essere acquistato attraverso negozi online di terze parti: ne abbiamo scovato uno su Amazon con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 216 GB di memoria interna per lo storage dei dati.