Un nuovo logo per i 10 anni di Google Play Store

La piattaforma Android per definizione compie in questi giorni 10 anni e si regala un nuovo logo. Google ha deciso di celebrare la ricorrenza dedicando a Play Store un post sul blog ufficiale in cui ne ripercorre la storia, dagli esordi del 2012 fino a oggi, passando attraverso gli step che ne hanno segnato l’evoluzione. Nel tempo è diventato il punto di riferimento per il download di applicazioni e giochi, così come per l’accesso ai contenuti multimediali.

10 anni di Google Play Store: ecco il nuovo logo

In pieno stile bigG, il restyling apportato non può certo essere definito rivoluzionario, come avvenuto di recente tra gli altri anche con quello di Chrome. I cambiamenti ad ogni modo non mancano. L’obiettivo dichiarato dal gruppo di Mountain View è rendere l’aspetto delle icone che identificano i suoi prodotti più coerenti tra loro, come parte di un più ampio ecosistema. Ecco quanto si legge nell’intervento firmato da Tian Lim, VP al lavoro sul progetto.

Per chiudere questo decennio, stiamo introducendo un nuovo logo che riflette meglio la magia di Google e corrisponde ai brand condivisi da molti dei nostri utili prodotti: la ricerca, l’Assistente, Foto, Gmail e altri.

Potrebbe trascorrere un po’ di tempo prima che la nuova icona compaia sui dispositivi degli utenti, da pochi giorni ad alcune settimane: come sempre accade in questi casi, il rollout è graduale. Per un confronto, qui sotto è visibile quello in uso fino a oggi, caratterizzato da colori differenti e da angoli meno arrotondati.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile ricaricare il credito di Google Play Store direttamente da Amazon, scegliendo la cifra e il destinatario del codice. La consegna è immediata e avviene tramite email, accompagnata (se lo si desidera) da un messaggio personalizzato.

