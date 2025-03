Google Play Store: il sideload diventa più sicuro

Il processo di sideloading delle app su Android si è evoluto in modo significativo nel tempo, offrendo agli utenti più controllo e sicurezza sulle installazioni. L’ultima novità riguarda il Google Play Store, con l’aggiunta di una nuova funzione legata a Play Protect.

Google Play Store: pausa temporanea di Play Protect

Sebbene Play Protect abbia aiutato a scansionare e bloccare app dannose, a volte ha interferito con gli utenti che installano app di terze parti. Per procedere con il sideloading degli APK di app di terze parti, gli utenti sono infatti stati costretti a disabilitare del tutto Play Protect, con la conseguenza di perdere del tempo prezioso e soprattutto di poter dimenticare di procedere alla successiva riattivazione, con compromissioni della sicurezza sul lungo termine.

Per superare questo problema e rendere il sideloading più facile e sicuro, la nuova funzione di Google Play Store consente presto agli utenti di mettere temporaneamente in pausa Play Protect.

Andando maggiormente in dettaglio, quando un utente desidera disattivare Play Protect, il Google Play Store mostra un pop-up, chiedendo di metterlo in pausa invece che di disattivarlo del tutto, accompagnato inoltre dal messaggio di avvertimento “Le richieste di mettere in pausa o disattivare Play Protect potrebbero essere una truffa”.

Quando Play Protect è in pausa, il Play Store non effettua la scansione delle app, ad eccezione di quelle del Play Store stesso, al fine di individuare del malware. Play Protect si riattiverà poi automaticamente il giorno successivo. Questo breve intervallo di tempo dovrebbe essere sufficiente per consentire agli utenti di installare app di terze parti.