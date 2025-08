Windows 11 modifica le scorciatoie, nasconde il percorso completo

Microsoft ha deciso di modificare una delle funzionalità più basilari di Windows, ma non tutti sono contenti. Su Windows 11 (versione 25H2), creare una scorciatoia trascinando un’app dal menu Start al desktop non funziona più come prima, e questo piccolo cambiamento sta mandando su tutte le furie gli utenti più esperti.

Microsoft modifica le scorciatoie Windows 11: utenti esperti furiosi

Il problema sembra insignificante a prima vista. Quando si fa clic destro su una scorciatoia creata dal nuovo menu Start e si va nelle Proprietà, la casella “Target” non mostra più il percorso completo del file. Sembra una sciocchezza, ma per chi sa come funziona davvero Windows, è come togliere gli strumenti a un meccanico.

Nella versione 24H2 si poteva vedere esattamente dove si trovava il file e modificarlo aggiungendo parametri speciali. Ora quel controllo è sparito, almeno per le scorciatoie create dal menu Start.

Chi segue da vicino l’evoluzione di Windows sa che molte funzionalità sperimentali si attivano modificando i parametri delle scorciatoie. È così che spesso si accede in anteprima a feature non ancora rilasciate ufficialmente, che si personalizzano comportamenti specifici, che si sbloccano opzioni nascoste.

Con questo cambiamento, Microsoft sta implicitamente chiudendo una porta che per anni è stata la via d’accesso per smanettoni, sviluppatori e giornalisti tech che vogliono esplorare le novità in anteprima.

Bug o strategia?

Microsoft non ha spiegato il motivo di questa modifica, lasciando tutti nel dubbio: si tratta di un bug nel menu Start ridisegnato o di una scelta deliberata? Il fatto che tornando al vecchio menu Start tutto funzioni come prima suggerisce che sia legato alle nuove funzionalità.

Potrebbe essere un effetto collaterale non intenzionale del restyling, oppure Microsoft potrebbe aver deciso di limitare l’accesso a queste opzioni avanzate per ragioni di sicurezza o semplicità.

Esiste la soluzione (ma è più complicata)

Per fortuna, c’è ancora un modo per ottenere scorciatoie “complete”. Il processo è più lungo ma funziona: Invece di trascinare l’app dal menu Start, si deve fare clic destro sull’app, selezionare “Apri percorso file”, andare in Esplora File, fare clic destro sull’eseguibile, scegliere “Mostra più opzioni” e infine “Invia a > Desktop (crea collegamento)”. È il giro lungo per arrivare nello stesso posto, ma almeno il posto esiste ancora.

Microsoft sta seguendo una filosofia di semplificazione che a volte si scontra con le esigenze degli utenti più avanzati. Da un lato vuole rendere Windows più accessibile ai neofiti, dall’altro rischia di allontanare quella comunità di power user che spesso fa da beta tester non ufficiale per le nuove funzionalità.