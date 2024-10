Google Play Store, in arrivo il download manager

Ecco un’applicazione senza la quale i nostri smartphone Android sarebbero molto meno utili. Il Play Store di Google, il negozio ufficiale di applicazioni della piattaforma, contiene quasi 1,7 milioni di applicazioni, secondo le ultime stime. Con così tante app, è inevitabile che ve ne siano alcune completamente inutili o addirittura pericolose. L’azienda di Mountain View lo sa bene e le sue pulizie di primavera sono iniziate in anticipo. A luglio, infatti, ha iniziato a eliminare le app di bassa qualità.

Ma questo non impedisce ai più coraggiosi di installare freneticamente 3, 4 o 10 app alla volta, pensando di riuscire a trovarle. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Fortunatamente, Google ha pensato a questo tipo di persone con l’integrazione di un download manager. Ancora in fase di test, è incluso nel codice della versione 42.9.16-31 del Play Store, come svelato dal teardown dell’APK dell’app eseguito da Android Authority.

Google Play Store con download manager per aiutare gli utenti a gestire le applicazioni scaricate di recente

Le righe di codice indicano che il download manager raggruppa le applicazioni installate di recente. Permette di classificarle in base alla data di installazione, tra le altre cose. Il suo scopo principale è quello di elencare tutte le app che non sono ancora state aperte. Come si può vedere nel video di Android Authority, vengono visualizzate in una finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo. Questa finestra elenca anche i download in corso.

Per accedervi, basta premere il simbolo sulla riga superiore, appena a sinistra dei 3 punti verticali. Un piccolo badge rosso indica il numero di app presenti nell’elenco. L’apertura di una di esse la rimuove, lasciando solo quelle che si devono ancora avviare.

L’aggiunta è discreta, ma si adatta naturalmente al funzionamento del Play Store. È impossibile dire quando questa funzione sarà disponibile per il pubblico. Tuttavia, sembra che sia in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, quindi possiamo aspettarci di sentirne parlare ancora nelle prossime settimane.