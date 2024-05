Google Play Store: nuova funzione per disinstallare app da remoto

Gli utenti del Google Play Store hanno sempre potuto installare le app in remoto sui loro dispositivi, ma non sono mai stati in grado di disinstallarle da remoto. Tuttavia, sembra che il Play Store sia stato aggiornato per includere questa pratica funzionalità.

AssembleDebug ha segnalato ad Android Authority una nuova funzione disponibile nel Google Play Store. Questa funzione consente all’utente di disinstallare le app da altri dispositivi in remoto. Sebbene questa funzione sia stata scovata per la prima volta l’anno scorso, sembra che Google l’abbia diffusa un po’ in sordina.

Come utilizzare la funzione di disinstallazione remota

Per accedere alla funzione di disinstallazione remota, è necessario aprire il Google Play Store, toccare “Gestisci app e dispositivo” e selezionare la scheda “Gestisci“.

Se si possiedono più dispositivi connessi, in alto a sinistra sarà visibile una casella con la dicitura “✓ Questo dispositivo“. Toccando questo riquadro, verrà visualizzata una scheda con l’elenco dei dispositivi collegati. Selezionando uno dei dispositivi, sarà possibile visualizzare l’elenco delle app presenti su di esso.

Procedura per disinstallare le app in remoto

Per disinstallare una o più app in remoto, è sufficiente selezionare la casella di controllo a destra dell’app desiderata. Dopo aver toccato una delle caselle, nell’angolo in alto a destra comparirà l’icona del cestino. Toccando l’icona del cestino, apparirà un pop-up che offrirà la possibilità di disinstallare l’applicazione o di annullare l’operazione.

Una funzionalità attesa dagli utenti

Il Play Store ha subito una significativa trasformazione negli ultimi anni, con lo scopo di fornire agli utenti strumenti sempre più utili e comodi.

Questa nuova funzionalità, si aggiunge alle recenti novità introdotte dal Play Store, come le FAQ generate tramite intelligenza artificiale per gli annunci delle app, i riassunti automatici delle caratteristiche di applicazioni e giochi con l’AI e il download simultaneo delle app per scaricare più applicazioni contemporaneamente, con un solo tap.