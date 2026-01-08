Google Play Store, arriva la prova gratuita dei giochi a pagamento

Comprare un gioco a pagamento sullo smartphone è sempre stato un atto di fede. Si sbirciano gli screenshot, si leggono le recensioni (quelle vere, non i bot a cinque stelle), magari si guarda un video su YouTube, e poi si preme “Acquista” sperando che valga i 5 o 10 euro richiesti. Ma le cose stanno per cambiare.

Play Store: arriva la funzione per testare giochi premium gratuitamente

Google sta lavorando a una funzione che dovrebbe risolvere il problema: “Prova prima di acquistare“. La scoperta arriva dai colleghi di Android Authority che hanno smanettato nella versione 49.6.19-29 del Google Play Store e hanno trovato stringhe di codice che confermano che presto si potrà giocare ai titoli a pagamento gratis per un periodo limitato. E se poi si decide di comprare, i progressi resteranno lì, salvi e intatti.

Fino a oggi, per sapere se un gioco valeva i soldi spesi bisognava comprarlo, ed eventualmente chiedere il rimborso, nel caso fosse una schifezza. La cosa può anche funzionare, ma a livello psicologico è un freno. E così i giochi a pagamento restano non comprati.

Alcuni sviluppatori avevano provato a risolvere il problema creando versioni demo separate dei loro giochi. Si scaricava la demo, si provava il primo livello o la prima ora, e poi si poteva comprare il gioco completo. Un sistema collaudato, usato per decenni nel gaming su PC e console.

Ma c’era un difetto enorme: i progressi fatti nella demo andavano persi. Una volta comprato il gioco completo quindi, si era costretti a ricominciare da capo. Uno spreco di tempo. Senza contare che mantenere una demo è lavoro extra per gli sviluppatori. Devono creare una versione separata del gioco, aggiornarla quando aggiornano quella completa, testarla, caricarla sul Play Store. È un carico di lavoro che molti indie developer non possono permettersi, quindi semplicemente non fanno demo. E il problema rimane.

Come funzionerà “Prova prima di acquistare”

Secondo le stringhe di codice scoperte, una volta trovato un gioco a pagamento, invece del solo pulsante “Acquista”, ci sarà anche l’opzione “Prova”. Si preme lì, e si scarica il gioco. Poi si lancia e comincia il timer della prova.

Si può giocare liberamente per un periodo di tempo limitato. Probabilmente, ogni gioco avrà la sua durata di prova, decisa da chi lo ha creato. La prova è limitata a una sola volta per gioco. Non si può disinstallare e reinstallare per azzerare il timer e giocare all’infinito gratis. Google non è nata ieri. Una volta finito il tempo, o si compra il gioco o si perde l’accesso.

Ma ecco la cosa interessante, se si decide di comprare il gioco, i progressi restano. L’inizio della prova scatta all’apertura dell’app. Quindi è possibile scaricare il gioco oggi e aspettare domani per provarlo. Ma nel momento in cui si apre, parte il timer.