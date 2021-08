Google Play Store: recensioni migliori da novembre

Le recensioni sono un mezzo per scoprire la qualità delle app Android e, in alcune circostanze, per non cadere nella rete degli scammer. Google ha quindi deciso di migliorare questo aspetto del Play Store, introducendo due novità a partire dal mese di novembre, ovvero le recensioni basate sulla posizione geografica e al tipo di dispositivo sul quale viene installata l'app.

Google Play Store: come cambieranno le recensioni

Oggi le valutazioni (le stellette) e le recensioni delle app sono troppo generiche. Qualche utente fornisce maggiori dettagli su eventuali bug, specificando il paese di residenza e il dispositivo. Ora Google vuole rendere standard queste distinzioni, creando feedback personalizzati.

Come è noto, infatti, le funzionalità complete delle app potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi (ad esempio a causa delle leggi nazionali) oppure perché è necessaria una specifica versione di Android (la famosa frammentazione). Un altro motivo della scelta di Google è legata all'esperienza d'uso che dipende dalla dimensione dello schermo.

Quindi, a partire dal mese di novembre 2021, gli utenti vedranno su smartphone le recensioni specifiche in base alla loro posizione geografica. Ad esempio in Italia verranno mostrate le recensioni pubblicate da utenti italiani. Dall'inizio del 2022, il Play Store visualizzerà le recensioni in base al tipo di dispositivo: smartphone pieghevoli, tablet, Chrome OS, Wear OS e Android Auto.

Gli sviluppatori possono valutare l'impatto delle modifiche attraverso la nuova metrica “Tipo di dispositivo” nella Google Play Console.