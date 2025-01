Google: primi dettagli sugli smartphone Pixel 11 e Pixel 10a

Google si è messa al lavoro sui suoi nuovi smartphone Pixel 11 e Pixel 10a, che con ogni probabilità arriveranno sul mercato nella primavera e nell’estate del 2026. C’è ancora molto tempo prima del lancio, ma i primissimi dettagli riguardo i codici modello sono già emersi, grazie a dei documenti interni privati trapelati nelle scorse ore.

Google: i codici modelli degli smartphone Pixel 11 e Pixel 10a

Andando più in dettaglio, in base a quanto appreso dalla sempre accorta redazione di Android Authority, i codici modello dei novi smartphone di “big G”dovrebbero essere i seguenti.

Pixel 11: “cubs” o “4CS4”

Pixel 11 Pro: “grizzly” o “CGY4”

Pixel 11 Pro XL: “kodiak” o “PKK4”

Pixel 11 Pro Fold: “yogi” o “9YI4”

Pixel 10a: “stallion” o “STA5”

Non ci dovrebbero essere grandi modifiche rispetto a quanto già proposto quest’anno. Per cui, ci sarà un Pixel economico e quattro modelli che andranno a comporre la gamma Pixel 11, con uno standard e tre Pro, di cui uno pieghevole a libro.

Inoltre, si evince che il Pixel 10a continua ad attingere al mondo equino per i soprannomi, mentre con i Pixel 11 il riferimento è al mondo degli orsi.

Per quel che riguarda le specifiche tecniche, al momento non vi sono molti dettagli, ad eccezione del fatto che i Pixel 11 dovrebbero implementare la seconda generazione del chip proprietario di Google, il Tensor G6. Per quanto concerne il Pixel 10a, il chip adoperato dovrebbe essere lo stesso dei Pixel 10 “comuni”, vale a dire il Tensor G5, ma Google starebbe valutando se continuare su questa linea o meno.