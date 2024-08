Google lancia la Prompt Gallery gratuita in AI Studio

Google ha presentato una nuova galleria gratuita di prompt nella sua piattaforma AI Studio, migliorando il set di strumenti a disposizione degli sviluppatori che lavorano con l’API Gemini.

L’annuncio, fatto da Logan Kilpatrick su X.com, segna un momento cruciale nella missione di Google di democratizzare l’AI e dare impulso all’innovazione. “Abbiamo appena distribuito una nuova galleria di prompt nativi in Google AI Studio“, ha dichiarato Kilpatrick con entusiasmo. “Provate il contesto lungo, le capacità multimodali native (immagini, video e audio), gli output strutturati e altro ancora!“.

We just shipped a new native prompt gallery in Google AI Studio ✨

Test out long context, native multi-modal (image, video and audio), structured outputs, and more! https://t.co/fBrh6UGKz7 pic.twitter.com/i2ijrIiyAc

— Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) August 22, 2024