Android protegge dallo stalking con i tracker Bluetooth

L’utilità di tracker Bluetooth come AirTag di Apple o quelli della linea Tile è fuori discussione, ma c’è purtroppo chi li impiega con finalità malevole, nascondendoli e utilizzandoli per finalità di stalking, grazie anche alle loro dimensioni spesso molto compatte: oggi Google annuncia l’arrivo di una novità per Android che mette al sicuro da questo pericolo.

Google ferma lo stalking con i tracker Bluetooth su Android

La funzionalità è stata annunciata in via ufficiale nel corso dell’evento I/O 2023 andato in scena a maggio, ma i primi riferimenti al suo arrivo sono stati individuati nel codice di Play Services già nel marzo 2022. È disponibile da queste ore per tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone o tablet con la versione 6.0 (o successiva) del sistema operativo, ma come spesso accade, potrebbe trascorrere diverso tempo prima di vederla comparire. Qui sotto un filmato che ne illustra il funzionamento: il rilevamento è automatico, ma lo si può effettuare anche manualmente.

Non appena Android identifica la presenza di un tracker Bluetooth sconosciuto nelle vicinanze, ma che si sta muovendo con l’utente, sul display compare un avviso come quello mostrato qui sotto.

Un avviso sul tracker sconosciuto viene inviato quando si rileva che il dispositivo tracker di un’altra persona è stato allontanato dal proprietario, si trova al di fuori della portata del suo Bluetooth e si sta spostando insieme a te. La notifica ti avvisa del tracker e ti dice come trovarlo e cosa fare dopo.

Un tocco sulla notifica mostra i passaggi da effettuare per trovare il dispositivo nascosto attraverso l’emissione di un suono.

Come anticipato, la ricerca può essere effettuata anche in modalità manuale. Questa la procedura (impiegherà circa dieci secondi).

Aprire le Impostazioni;

toccare la voce Sicurezza ed emergenza;

poi selezionare Avvisi sui tracker sconosciuti;

infine Cerca ora.

Maggiori informazioni in merito alla nuova protezione dallo stalking eseguito via tracker Bluetooth sono consultabili nelle pagine del supporto ufficiale.

