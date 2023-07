Google cambia il Play Store su tablet e smartphone pieghevoli

La necessità di rinnovare il Play Store per dispositivi dagli schermi più grandi rispetto agli smartphone tradizionali è diventata evidente tra le mura di Google. La società di Mountain View, oltre a confermare che KitKat non riceverà più update, in queste ore ha annunciato il rinnovo del Play Store per telefoni pieghevoli, tablet Android e Chromebook. Si tratta di novità già presentate durante l’evento Google I/O del 2022, ma in arrivo ora con quattro importanti update per migliorare l’esperienza complessiva del Play Store agli utenti.

Google rinnova il Play Store: cosa cambia?

Come mostrato nel blog post ufficiale, la Grande G ora darà la priorità ai giochi con video e immagini di alta qualità, cosicché i consumatori possano avere un’idea migliore del gameplay o dei casi d’uso dell’applicazione prima di scaricare il contenuto di interesse. Inoltre, Google ha organizzato le pagine dei dettagli di app e giochi in un layout a più colonne per semplificare la lettura.

La promozione delle applicazioni con il design ottimizzato per dispositivi pieghevoli e tablet avverrà mediante un ranking apposito: i servizi che supportano al meglio sia l’orientamento verticale che quello orizzontale si classificheranno più in alto nello Store, attirando un maggior numero di utenti. In più, Google sta anche migliorando la navigazione del Play Store per i dispositivi a grande schermo grazie al menu sul lato sinistro. Infine, la nuova esperienza di ricerca a schermo diviso semplifica la scoperta e il confronto di più applicazioni.

Tutte queste modifiche verranno implementate nelle prossime settimane e daranno il via a una nuova era per le app del robottino verde.