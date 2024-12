Google punta tutto sull'AI: il 2025 sarà l'anno di Gemini

Dimentichiamoci di Android, Maps o Gmail. Il vero protagonista del 2025 in casa Google sarà Gemini, il nuovo modello di intelligenza artificiale su cui l’azienda di Mountain View ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi. Parola di Sundar Pichai, CEO di Big G, che in una riunione strategica pre-natalizia, di cui CNBC ha ottenuto l’audio, ha illustrato le priorità per il prossimo anno, definito “critico“. Google punta tutto su Gemini, e avverte: “La posta in gioco è alta“. Per la serie, non sono ammesse distrazioni…

Google punta forte sull’intelligenza artificiale: Gemini sarà la star del 2025

Il motivo di tanta urgenza? Google sa di essere partita in ritardo nella corsa all’intelligenza artificiale e ora vuole recuperare il gap con i concorrenti a suon di investimenti e innovazioni. “Abbiamo del lavoro da fare per colmare il divario e affermarci come leader anche in questo campo“, ha ammesso Pichai, pur sottolineando che l’app Gemini, basata sull’omonimo modello AI, sta già riscuotendo un “forte interesse“.

Ma non basta avere una buona tecnologia, bisogna anche saperla portare sul mercato. E qui entra in gioco la strategia di Google per il 2025: “Scalare Gemini sul fronte consumer sarà la nostra priorità assoluta il prossimo anno“, ha spiegato il CEO. Tradotto: prepariamoci a vedere Gemini integrata in sempre più servizi e prodotti Google rivolti agli utenti finali, dalla ricerca alle app di produttività.

La scommessa di Google sull’intelligenza artificiale è ambiziosa e non è esente da rischi, ma certamente il 2025 sarà un anno spartiacque per Big G, che deve fare i conti con non pochi rivali, come Microsoft, Amazon e Apple. La partita è aperta, e Gemini è il suo asso nella manica.