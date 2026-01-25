Google risolve caos su Gmail: spam ovunque e filtri in tilt

Sabato mattina, la casella Principale di Gmail, è stata invasa dallo spam. Promozioni che dovevano stare nella cartella Promozioni, notifiche social che dovevano finire in Social. Newsletter che dovevano andare in Aggiornamenti. E Gmail, che fino al giorno prima sapeva distinguere perfettamente tra un’email importante e un’offerta per pillole miracolose, improvvisamente trattava tutto come se avesse la stessa priorità.

Per non parlare degli avvisi di spam su email di mittenti che si conoscono. Gmail ha avuto una crisi completa dei suoi filtri di classificazione, e Google ha impiegato l’intera giornata per sistemare il casino.

Problemi Gmail risolti dopo giornata di caos: cosa è successo ai filtri

La dashboard ufficiale sullo stato dei servizi di Google Workspace indica che i problemi sono iniziati intorno alle 5 del mattino, ora del Pacifico. Che per l’Europa significava già primo pomeriggio, quando la gente stava controllando la posta dopo pranzo e si è ritrovata con una casella di posta irriconoscibile.

I problemi erano due, principalmente: errori di classificazione delle email (messaggi che finivano nelle cartelle sbagliate o direttamente nella Principale anche se non dovevano) e avvisi di spam aggiuntivi su messaggi che non erano spam.

Gli utenti si sono riversati sui social media per lamentarsi. E avevano ragione. I filtri, che Google ha passato anni a perfezionare a colpi di machine learning e intelligenza artificiale, sabato hanno semplicemente smesso di funzionare.

Nel caso di molti utenti, la scheda Principale si è trasformata in un deposito di tutto quello che normalmente Gmail sa filtrare automaticamente. Promozioni di negozi online, newsletter che non si leggono mai. Notifiche Facebook vecchie di tre settimane fa. Tutto mescolato insieme alle email importanti.

È come se Gmail avesse dimenticato tutto quello che aveva imparato. Anni di addestramento algoritmico per capire cosa è importante e cosa no, e improvvisamente tutto finisce nello stesso posto. Per chi si affida alla classificazione automatica di Gmail per gestire il flusso quotidiano di messaggi, sabato è stato un incubo. L’altro problema era ancora più frustrante: avvisi di spam su email legittime.

Sulla dashboard di stato dei servizi, Google ha confermato di essere a conoscenza del problema, e di essere già al lavoro per risolverlo. Più tardi sabato sera, Google ha finalmente pubblicato un aggiornamento dichiarando che il disservizio era stato completamente risolto per tutti gli utenti. I filtri sono tornati a funzionare. Le email sono tornate a essere classificate correttamente. Lo spam è tornato nella cartella Spam dove doveva stare.

L’analisi di Google dell’incidente

Google ha promesso che pubblicherà un’analisi dell’incidente una volta completata l’indagine interna. Potrebbe rivelare qualcosa di interessante, oppure no. Spiegare in dettaglio cosa è andato storto significa ammettere che il sistema è vulnerabile, quindi vuol dire anche dare informazioni che potrebbero essere sfruttate. Ecco perché le analisi post-incidente di solito sono generiche e poco illuminanti.