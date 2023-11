Google rivela i 100 prodotti più cercati nel 2023

In vista delle festività natalizie, Google ha pubblicato la classifica dei 100 prodotti più ricercati dagli utenti di Internet nel 2023. Il gigante americano spera che questo aiuti gli acquirenti di tutto il mondo, il 41% dei quali è a corto di idee quando si tratta di regali, secondo un sondaggio condotto da Big G su 800 persone. Quindi, dopo il 2022, quali saranno i prodotti più richiesti nel 2023?

Nella top trend, prodotti a dir poco sorprendenti…

Tra i 100 prodotti più ricercati su Google nel 2023, il colosso americano ne ha selezionati cinque che rappresentano le “principali tendenze e idee regalo di quest’anno”. Si tratta di oggetti sorprendenti e originali! Ecco i cinque prodotti in primo piano:

Pinze per capelli : Google spiega che gli elastici sono popolari, ma hanno trovato una certa concorrenza con le pinze, per le quali le ricerche hanno raggiunto livelli record nel periodo di marzo 2023.

: Google spiega che gli elastici sono popolari, ma hanno trovato una certa concorrenza con le pinze, per le quali le ricerche hanno raggiunto livelli record nel periodo di marzo 2023. Scaldacandele : il prodotto più ricercato nella categoria decorazioni per la casa, questo oggetto scioglie molto delicatamente una candela profumata, senza alcuna combustione o fiamma, con un design minimalista chiaramente apprezzato dagli internauti.

: il prodotto più ricercato nella categoria decorazioni per la casa, questo oggetto scioglie molto delicatamente una candela profumata, senza alcuna combustione o fiamma, con un design minimalista chiaramente apprezzato dagli internauti. Collane tennis con diamanti artificiali : l’interesse per questo gioiello – dal design molto fashion – è raddoppiato quest’anno secondo Google. Ma non tutti possono permettersi i diamanti veri, da qui le numerose ricerche per le versioni low cost.

: l’interesse per questo gioiello – dal design molto fashion – è raddoppiato quest’anno secondo Google. Ma non tutti possono permettersi i diamanti veri, da qui le numerose ricerche per le versioni low cost. Cuccia per cani per umani : chi non ha mai sognato di sdraiarsi comodamente in una cuccia per cani? Ah, noi no, ma gli internauti sembrano essere particolarmente interessati a questi modelli di ceste per cani a misura d’uomo… +1650% ricerche!

: chi non ha mai sognato di sdraiarsi comodamente in una cuccia per cani? Ah, noi no, ma gli internauti sembrano essere particolarmente interessati a questi modelli di ceste per cani a misura d’uomo… +1650% ricerche! Vasi puzzle: più ricercati che mai nel 2023, questi puzzle 3D decorativi hanno visto le loro ricerche aumentare del 1150% nel 2023. Naturalmente, si possono riempire solo con fiori secchi o finti.

Sei categorie e prodotti di tutti i tipi

Sul suo sito dedicato, Holiday 100, Google svela tutti i prodotti che compongono la sua lista. Per aiutare gli utenti a orientarsi, sono classificati in sei categorie: Casa e giardino, Abbigliamento e accessori, Elettronica, Bellezza, Giocattoli e giochi, Salute e benessere. Ogni prodotto ha la sua pagina dedicata e lì è evidenziata la ricerca Google associata.

Qui si può scoprire, ad esempio, che le giacche a vento sono di gran moda e che le ricerche di bagagli da stiva continuano senza sosta. Si scopre anche il barbecue-grill portatile, tendenza di giugno, e il suo migliore alleato, la collana-ventilatore. E per chi non è abbastanza rilassato, il massaggiatore per gli occhi è quello che fa al caso suo!