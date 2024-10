Google Search Console ha un problema: non mostra alcun dato

Molti utenti di Google Search Console stanno segnalando un problema che rende il servizio sostanzialmente inefficace. I report generati non mostrano alcun dato, risultano fermi a 0 click. Il gruppo di Mountain View è intervenuto con un post su LinkedIn per confermare la presenza di un’anomalia, i suoi tecnici sono al lavoro per ripristinare al più presto una situazione di normalità.

Un bug sta fermando Google Search Console

I feedback si sono moltiplicati a partire dalla mattinata, anche e soprattutto attraverso le bacheche dei social network, come sempre accade in questi casi. Il bug (sempre che si tratti di un bug), non sembra essere legato all’aggiornamento relativo al ranking che, secondo gli addetti ai lavori del mondo SEO, sarebbe stato introdotto nel fine settimana.

In un post su X si legge Google Search Console sta mostrando 0 click per l’ultimo giorno, che è oggi . In un altro, invece, “Ogni singolo report sulle prestazioni di Google Search Console a cui ho accesso sembra così al momento”, con allegato uno screenshot che, appunto, visualizza 0 click.

Come anticipato in apertura, bigG ha confermato l’esistenza del problema. Lo ha fatto attraverso un post firmato da John Mueller (Senior Search Analyst e Search Relations). Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

È un problema dalla nostra parte: il team lo sta esaminando. Grazie a tutti per averlo notato e per avercelo fatto sapere, questo non era inteso come il rimpiazzo della vostra tradizionale bevanda mattiniera per il risveglio.

Search Console, lo ricordiamo, è il servizio gratuito messo a disposizione da Google che permette di monitorare e di gestire la presenza dei propri siti nei risultati del motore di ricerca, attraverso una serie di strumenti e di report dedicati.

Non rimane dunque che attendere la risoluzione del problema da parte dei tecnici di bigG. Le tempistiche non sono state rese note.