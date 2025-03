Google Shopping: nuovo strumento AI suggerisce vestiti simili

Immaginiamo di avere in mente l’outfit perfetto per il prossimo evento, ma non si riesce a trovare nulla di simile nei negozi online. O di voler provare un nuovo makeup ispirato alle celebrità, ma non sai da dove cominciare. Google Shopping ha la soluzione: una serie di nuove funzionalità AI per suggerire vestiti e look che si hanno in mente!

Google Shopping: strumento AI trova vestiti come si immaginano

La prima novità si chiama “Vision Match” ed è disponibile da questa settimana per tutti gli utenti mobile negli Stati Uniti. Si tratta di un tool che permette di descrivere a parole il capo d’abbigliamento che si ha in mente, anche nei minimi dettagli. L’AI di Google genererà quindi alcune idee di come potrebbe essere e mostrerà i prodotti più simili disponibili all’acquisto.

Per provare Vision Match, basta cercare un qualsiasi capo d’abbigliamento sulla barra di ricerca o nella scheda Shopping e scorrere fino al prompt “Non riesci a trovarlo? Crealo“. Da lì, sarà possibile affinare ulteriormente i risultati e sfogliare i prodotti che si possono acquistare.

Ma le novità di Google Shopping non si fermano alla moda. Anche il mondo del beauty si arricchisce di funzionalità basate sull’AI. A partire da questa settimana, gli utenti statunitensi potranno provare virtualmente look makeup completi, ispirati a celebrità, influencer e tendenze del momento, combinando rossetti, mascara, ombretti ed eyeliner di vari brand.

Basterà cercare su mobile un certo look delle star o termini come “spring makeup” e si potrà vedere come starebbe su di sè una selezione di prodotti neutri, dal mascara al blush fino al lip gloss. Tutto applicato virtualmente al proprio viso, grazie agli ultimi modelli di Machine Learning di Google.

Visualizzare pantaloni e gonne su modelli di tutte le taglie

Google Shopping aveva già lanciato in passato uno strumento di prova virtuale per vedere i capi su modelli simili. Ora questa funzione è stata ampliata. Finalmente possiamo vedere come ci starebbero pantaloni e gonne direttamente sul nostro tipo di fisico. La cosa bella? Hanno pensato proprio a tutti: dai modelli più minuti (XXS) fino alle taglie più generose (XXL).