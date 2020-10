Ridurre l’impatto sull’ambiente della propria attività, a ogni livello e in qualunque forma: un impegno sottoscritto da Google ormai anni fa, andato rafforzandosi nel tempo anzitutto per quanto concerne le operazioni sul fronte cloud con l’impiego di energia rinnovabile ad alimentare i data center e che più di recente ha iniziato a interessare anche i prodotti hardware commercializzati.

Un ennesimo annuncio sul tema arriva oggi dalle pagine del blog ufficiale con un post in cui, nel nome della sostenibilità, il gruppo di Mountain View afferma di voler incrementare l’utilizzo di materiale rinnovabile o riciclato nei dispositivi, focalizzando in particolare l’attenzione sulla plastica.

Siamo ancora più fiduciosi che riciclare i rifiuti in plastica impedendo l’inquinamento ambientale sia fattibile. Per questo stiamo aggiornando il nostro obiettivo originale impegnandoci a usare materiale rinnovabile o riciclato per almeno il 50% della plastica presente in tutti i nostri prodotti hardware entro il 2025, dando priorità alla plastica riciclata quando possibile.