Google sostituisce Oracle con SAP

In base alle informazioni ricevute dalla CNBC, Google sostituirà il software finanziario di Oracle con la corrispondente soluzione offerta da SAP. La decisione è dovuta alla concorrenza nel mercato del cloud computing, quindi non avrebbe nessuna correlazione con la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Google vs Oracle: scontro cloud

Secondo la CBNC, Google ha informato i dipendenti che verrà effettuato il passaggio da Oracle a SAP nel corso delle prossime settimane. La “migrazione” riguarderà solo il software per la gestione finanziaria, non quelli usati per altri compiti. L’obiettivo dell’azienda di Mountain View sarebbe quello di togliere un cliente al suo diretto concorrente nel settore cloud, una mossa simile a quella fatta da Amazon circa due anni fa.

Lo switch non sembra essere correlato allo scontro decennale sull’uso del codice Java in Android, conclusosi ieri con la sentenza favorevole a Google. La tempistica potrebbe essere solo casuale.

Oracle compete con Google nell’offerta di soluzioni cloud per l’hosting delle applicazioni. L’azienda di Larry Ellison non ha mai concesso la certificazione per usare il suo database su Google Cloud, quindi i clienti non hanno la certezza di poter ospitare i database Oracle sulla piattaforma di Google senza violare le licenze.

Come viene specificato sul sito ufficiale, Google consente di eseguire la migrazione dei carichi di lavoro Oracle tramite soluzioni bare metal. Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha comunicato che ciò non ha nessuna correlazione con la decisione di trasferire i sistemi finanziari da Oracle a SAP. La migrazione richiederà diversi mesi di lavoro.