Google lancia gli sticker nella chat di Gmail come WhatsApp

Nel 2025, mentre l’intelligenza artificiale genera video realistici dal nulla e le auto si guidano da sole (più o meno), Google ha fatto una scoperta straordinaria: gli sticker esistono. Sì, quegli adesivi che Telegram ha reso popolari nel 2013 e che WhatsApp ha copiato poco dopo.

Gli utenti possono finalmente abbellire le loro conversazioni con sticker, oltre agli emoji e alle GIF già esistenti. La funzione è disponibile sia nell’applicazione web che nella scheda Chat di Gmail, per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati individuali e chi ha un semplice account Google personale.

Google definisce questa aggiunta come una nuova opportunità “per esprimersi” nelle conversazioni. Ora finalmente si può mandare un gattino cartoon che fa l’occhiolino al collega che ha fatto un ottimo lavoro sulla presentazione trimestrale…

Sticker nella chat di Gmail, come funziona

Per accedere agli sticker basta aprire un messaggio diretto o uno spazio su computer e cliccare sull’icona “aggiungi GIF o adesivo” nel campo del messaggio. Un’interfaccia talmente intuitiva che Google ha comunque creato una pagina di aiuto dedicata, perché non si sa mai.

La funzione è attivata di default per tutti gli utenti finali. Non esistono controlli amministrativi per disabilitarla, quindi in un ambiente aziendale gli amministratori IT non potranno mai impedire ai dipendenti di comunicare tramite faccine stilizzate e cuoricini digitali. Una vittoria per la libertà di espressione o un incubo per chi vorrebbe mantenere un tono professionale nelle comunicazioni aziendali, a seconda dei punti di vista.

Disponibilità

Gli sticker sono disponibili immediatamente per i domini Rilascio Rapido e per chi ha un account Google personale. Per i domini Rilascio programmato ci sarà un’implementazione graduale che richiederà fino a 15 giorni, a partire dal 2 ottobre. Quindici giorni per attivare degli sticker… Nel frattempo altre aziende lanciano satelliti nello spazio in meno tempo.

Questa funzione arriva insieme alla crittografia end-to-end delle email su Gmail, che almeno rappresenta un’innovazione significativa per la sicurezza delle comunicazioni. Gli sticker, invece, sono semplicemente l’ennesima conferma che Google a volte segue le mode tecnologiche con la tempestività di un treno regionale in ritardo.