Google Store: risparmia sui Pixel grazie a questo codice

Vuoi il Pixel 8? Oggi lo puoi acquistare direttamente da Google e risparmiare il 20%. È molto semplice: tutto ciò che devi fare è inserire il codice promozionale BIRTHDAY26 in fase di pagamento, così da attivare lo sconto. Inoltre, per te c’è un regalo speciale, un omaggio dal gruppo di Mountain View.

Il codice del Google Store che ti fa risparmiare

Ad esempio, invece di 859 euro come da listino, puoi comprare il top di gamma Pixel 8 Pro a soli 659 euro oppure il modello Pixel 8 a 494 euro (invece di 699 euro) o ancora il fratello minore Pixel 8a a 439 euro (invece di 549 euro). In più, riceverai un portachiavi in edizione limitata.

Non ci sono solo gli smartphone di bigG tra i protagonisti dell’iniziativa, ma anche molti gli altri dispositivi. Vale ad esempio per il Pixel Tablet con il suo display da 11 pollici, il cui prezzo crolla a soli 384 euro (grazie a un -15 euro aggiuntivo applicato in automatico) e per gli auricolari wireless Pixel Buds A-Series che scendono a 52 euro (in questo caso c’è un ulteriore -35 euro). Scopri tutte le altre offerte sullo store ufficiale.

Ricapitolando, per approfittare della promozione in corso non devi far altro che inserire codice BIRTHDAY26 in fase di pagamento, come mostrato nell’immagine qui sopra. Dopo averlo fatto, premendo il pulsante Applica, lo sconto risulterà effettivo. È sempre prevista la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio assicurata entro pochi giorni, salvo esaurimento degli articoli.

Il perché di un’iniziativa tanto conveniente per chi compra è presto spiegato. Google sta festeggiando il suo 26esimo compleanno. Attenzione: hai tempo fino al 29 settembre per aderire. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi direttamente sullo store.